Por Beatriz Prieto |

La final de 'MasterChef 11' se celebró en La 1 el lunes 19 de junio, con dos retos entre Álex, Eneko, Lluís y Pilu para alcanzar las dos chaquetillas para el gran duelo. Después de que Eneko triunfara en la primera prueba de la noche, el resto de sus compañeros se midieron en su último desafío de exteriores, en el que Pilu, a pesar de haber podido escoger los platos aparentemente más sencillo, se vio superada por el pesimismo durante el cocinado y acabó derrumbándose.

Martín Berasategui trata de animar a Pilu en la final de 'MasterChef 11'

Ya al comenzar el cocinado, Jordi Cruz advirtió a la finalista de algunos errores que aún podía subsanar, a los que el chef sumó algunos más a su regreso., confesó el chef, ante quien la gaditana aseguró que "estoy tranquila". "No, estás bloqueada", contradijo el catalán, momento en el que la aspirante se rompió al reiterar que estaba tranquila, "pero". "¿Quieres dejar de repetirte eso y centrarte en cocinar? A mí todos los pensamientos que estás diciendo, ni me interesan, ni los quiero escuchar", declaró el chef.

Cruz recordó cómo afrontó la finalista el primer reto, donde ocupó el segundo lugar por detrás de Eneko: "¿Sabes cuál fue el secreto de tu éxito? Tu actitud, tu fortaleza. Es justamente lo que no estás aplicando ahora. Baja una marcha, respira un poquito. Sácame el menú lo mejor posible". Minutos después, el juez regresó con Martín Berasategui, ante quien Pilu, entre lágrimas, confesó haber "tenido varios problemas y eso no me gustaría hoy, que me la juego tanto. Veo cómo se acaba el sueño". "Tienes fuerza para coger el toro por los cuernos y dar la vuelta a la situación. Te quiero ver alegre. No vayas a por el esparadrapo antes de hacerte la cortada", trató de animarla el chef, quien alabó el trabajo de la gaditana.

"No estoy orgullosa de lo que he hecho"

La aspirante se vio tan apurada que tuvo que retrasar el segundo plato y contó con la ayuda de Cruz, quien recalcó que "cuando uno lucha por algo, tiene que darlo todo con la mejor actitud". "Es que me da mucha rabia que después de toda la evolución y el trabajo que he hecho, me quede sin la chaquetilla", soltó Pilu, llorando de nuevo. El chef le señaló que "no te puedes derrotar porque das por supuesto que sus platos estarán mejor y no los has ni visto", ante lo que la finalista admitió que "no estoy orgullosa de lo que he hecho. Y me da vergüenza, porque yo le prometí a mi hermano que iba a llegar hasta el final. Y no llego".

"Desde el principio he visto que los platos no iban a estar a la altura y me he visto perdiendo la chaquetilla. Y eso me ha hecho ponerme triste", reconoció la gaditana, a la que los jueces señalaron que "no estabas dando a lo que nos tienes acostumbrados". "Sin duda, has sido tu peor enemiga. Tus pensamientos te han traicionado, porque lo hemos sacado perfecto", recalcó Cruz, para después instar a Pilu a "estar orgullosa de ti misma, como nosotros lo estamos y como lo está tu familia por todo el trabajo que has hecho estas semanas. Has llegado muy lejos". Unas palabras que no evitaron que la gaditana quedara en el cuarto puesto, por detrás de Lluís y Álex, el cual obtuvo la segunda y última chaquetilla.