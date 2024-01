Disney+ hilvana el misterio de 'Cristóbal Balenciaga': "Hemos fabulado desde el rigor"

Por Alejandro Rodera / Daniel Parra |

El estreno de 'Cristóbal Balenciaga' está cada vez más cerca. La serie protagonizada por Alberto San Juan, que encarna al icónico diseñador de moda, estará disponible en Disney+ a partir del próximo viernes 19 de enero. En ella, se narrará el ascenso de Balenciaga en el mundo de la moda internacional desde su primera colección de alta costura presentada en París en 1937, además de su vida privada y los obstáculos que tuvo que hacer frente para convertirse en la figura que se reconoce hoy en día.

Jose Mari Goenaga, Alberto San Juan y Aitor Arregi

En la mañana del martes 16 de enero,con San Juan, su protagonista;, sus creadores;, vicepresidenta de producción original de Disney+ en España;, productor;, compositor de la banda sonora original; y, diseñadores de vestuario.

Fábregas ha comenzado resaltando que la serie no solo será vista por los seguidores de la moda, sino por todo tipo de espectadores a nivel nacional y global, ya que 'Cristóbal Balenciaga' "es un retrato de un icono internacional". San Juan ha aludido al misterio del diseñador, cuyo rastro a nivel de archivo es ínfimo debido a su carácter extremadamente reservado de cara a la prensa: "Se saben algunos datos objetivos de su vida que permiten empezar a imaginar con intención de honestidad, rigor y coherencia".

Sobre ese aura, Arregi ha insistido en que el equipo de guion ha mantenido el objetivo de "comprender ese misterio": "Nos motivaba el equilibrio entre la épica y la intimidad. (...) No sabemos ni qué voz tenía Cristóbal Balenciaga y eso hace que tengas que fabular desde el rigor". Berzosa, productor de la serie, ha asegurado que la idea original es de Lourdes Iglesias, que presentó la idea a los socios de Moriarti Produkzioak, los cuales vienen de dejar huella con sus últimos proyectos. Aun así, Goenaga ha querido desmarcarse de 'La trinchera infinita', su largometraje más reciente: "Veníamos de hacer la historia de un encierro y en cierto modo pasamos a la historia de un encerrado psicológico. Es un reverso casi total".

"Teníamos un material muy jugoso, porque estábamos en una posición privilegiada para retratar varias épocas a través del mundo de la alta costura", ha añadido Garaño, que ha asegurado que "a veces, es difícil distinguir dónde empieza Balenciaga como persona y dónde acaban los vestidos".

En cuanto al diseño de vestuario, Daigeler ha señalado que, a pesar de los nervios iniciales, lo han abordado "con mucho respeto": "Una vez empiezas con la investigación, empieza tu productividad y creatividad porque simplemente empiezas a disfrutar". Por su parte, Ruiz Dorado ha afirmado que "cualquier creador que vea la serie se verá reflejado".

"Nunca me había enfrentado a un trabajo así"

"El personaje es extraordinario, es un hombre que valora sus manos y lo que puede hacer con ellas. Adquiere una dimensión metafísica porque llega a crear una belleza que se escapa de sus propias manos", ha añadido Alberto Iglesias, que ha insistido en que el personaje de Balenciaga le ha dado "muchísimas posibilidades de inspiración" para crear la banda sonora.

Alberto San Juan, protagonista de la serie, ha explicado que ponerse en la piel del diseñador vasco "le ha ayudado a crecer como persona": "Nunca me había enfrentado a un trabajo así, de tales dimensiones. El reto que más tiempo me llevó fue hablar francés con fluidez y con intención en situaciones dramáticas. También el mundo de la moda me resultaba muy ajeno, no sabía nada sobre el ámbito de esa creación artística ni sobre los materiales".

Alberto San Juan en 'Cristóbal Balenciaga'

San Juan, que ha aprendido del modisto Iñigo Garaizabal, ha señalado también sus diferencias y similitudes con el personaje: "De primeras, Balenciaga era alguien muy alejado de mí por su forma de ver el mundo, pero estamos hechos de lo mismo como todos los humanos. Comparto con él la neurosis de creer que puedes controlar la realidad, y quien quiere controlar un proceso creativo tiene una condena permanente, aunque eso sirve de motor para seguir adelante". El actor ha señalado que le ha ocurrido algo que nunca antes le había pasado en la interpretación: sentir a su personaje cercano, "como si tuviera una relación afectiva con él".

"Comprendo muy bien a Balenciaga, lo encuentro coherente porque decidió no manifestar su posición política en público y lo mantuvo toda la vida. No se posicionó a favor del franquismo, pero tampoco en contra. Su clientela tenía que ser la gente de clase alta y en España eso era el franquismo. En el París ocupado el poder lo tenían los nazis y los gobernantes franceses colaboracionistas", ha respondido San Juan preguntado por la neutralidad política de Balenciaga, uno de los puntos de conflicto que se abordarán en la ambiciosa ficción original de Disney+, cuyo extenso desarrollo, anunciado en noviembre de 2021, finalmente llegará a su fin en un momento muy especial, ya que el lanzamiento se producirá en el fin de semana de celebración del 129º aniversario del nacimiento del eterno Balenciaga.