De 'Berlín' a 'Balenciaga': Las series españolas que llegarán en la temporada 2023/24

El mes de agosto ya ha quedado atrás y más allá de lo que eso significa en términos de vacaciones, dar la bienvenida a septiembre también supone dar la bienvenida a numerosos estrenos y recibir con los brazos abiertos el regreso de las temporadas más esperadas de nuestras series españolas favoritas.

Con una oferta plagada de propuestas que van, pasando por las historias basadas en hechos reales, las historias románticas o las propuestas más valientes, las cadenas de televisión y las distintas plataformas. ¿Quieres saber qué ficciones españolas llegarán en los próximos meses para enriquecer la oferta nacional? Pues sigue leyendo, porque en FormulaTVpara que no te pierdas nada y estés al tanto de todo lo que se viene.

Tras el éxito cosechado por 'La promesa' en la sobremesa y con la idea de consolidar esa franja horaria, La 1 ya promociona desde hace algunos días 'Salón de té La Moderna', que será la nueva ficción diaria del ente público y que se emitirá alrededor de las 17:30, justo al término de la serie protagonizada por Ana Garcés y Arturo Sancho.

'Salón de té La Moderna' está ambientada en 1930 y cuenta la historia de Matilde, una joven de familia humilde que llegará a La Moderna en busca de trabajo. En ese momento coincidirá con Íñigo, su amor de juventud, al que no veía desde que hace años decidiera apartarse de su lado tras la muerte de su padre.

José Luis García Pérez, Stéphanie Magnin, Almagro San Miguel, Helena Ezquerro y Miryam Gallego en 'Salón de té La Moderna'

Ese reencuentro hará saltar de nuevo la chispa dando inicio a una romántica historia que encontrará a su villana en Carla, exnovia de Íñigo, que hará lo que sea para evitar la reconciliación de los protagonistas. Inspirada en la novela de Luisa Carnés, "Tea rooms", 'Salón de té, La Modena' cuenta en su elenco con Helena Ezquerro, Almagro San Miguel, Stéphanie Magnin, Miryam Gallego o José Luis García Pérez, entre otros.

Por su parte, 'La promesa' renovó hace unos meses por una nueva tanda de capítulos que como mínimo extenderán la ficción hasta junio de 2024, mientras que '4 estrellas', la ficción diaria del access prime time, también ha renovado por una segunda temporada.

Otro gran conocido de la principal cadena de RTVE regresará presumiblemente esta temporada. Nos referimos a 'HIT', la serie protagonizada por Daniel Grao que tiene pendiente el estreno de su tercera temporada. Grabada en la isla de La Palma y habiendo presentado su primer capítulo en el Festival de Málaga, ahora solo queda esperar para ver cuándo podremos disfrutar de ella.

Andy Duato, Roger Sahuquillo, Daniel Grao, Francisca Aronsson, Ton Vieira y Asier Rikarte en la tercera temporada de 'HIT'

Y como de regresos va la cosa, uno de los más esperados es el de los dos capítulos especiales de 'Los misterios de Laura', que empezarán a rodarse en las próximas semanas. Mención aparte merece la que es la serie más longeva del grupo, 'Cuéntame cómo pasó', que este curso televisivo se despedirá para siempre de los espectadores con su 23ª temporada que constará de siete capítulos. Regresarán Ricardo Gómez y Elena Rivera para unirse al resto del elenco y cerrar así una serie reconvertida en historia de la televisión.

Por otro lado, dentro de los estrenos que planea RTVE para los próximos meses cabe mencionar 'La ley del mar', una serie protagonizada por Luis Tosar y Blanca Portillo que contará la historia del rescate a 51 subsaharianos a la deriva en el Mediterráneo por parte del pesquero español Francisco y Catalina. También se estrenarán 'Esto no es Suecia', la primera ficción de RTVE Play que se centrará en las dificultades de la maternidad y la paternidad, u 'Operación Barrio Inglés', un suspense ambientado en la Huelva de los años 40 con Aria Bedmar y Peter Vives cuyo rodaje empezó en el mes de mayo.

Blanca Portillo en el rodaje de 'La ley del mar'

También llegarán 'Demokracia', centrando su argumento en una joven que formará parte de la primera promoción de mujeres en ingresar a la Policía Nacional en 1979; 'Flores de hierro', basada en el atentado al despacho de los abogados de Atocha de 1977; y 'Los mil días de Allende', una coproducción chilena, española y argentina que narrará los últimos años de vida de Salvador Allende y cuyo rodaje empezó hace cuatro meses. Esperamos poder ver también en pantalla 'Detective Touré', una de las producciones más ambiciosas del ente público, al ser adaptación de las novelas de Jon Arretxe. Estará protagonizada por Malcolm Treviño Sitté.

El próximo 7 de septiembre llegará a Atresplayer '¡Martita!', la serie debut de la cómica Martita de Graná. Lo hará para contarnos la historia de una cómica cansada de repetir sus chistes que aprovechará un cambio de aires para dar una vuelta a su repertorio, al tiempo que se cruzarán en su vida personas y episodios que la pondrán a prueba.

La que también aterrizará en el catalogo de la plataforma en los próximos días, concretamente el 10 de septiembre, será 'Entre tierras', la serie protagonizada por Megan Montaner que, antes de llegar a la plataforma será presentada en el FesTVal de Vitoria. Como ya es habitual en la estrategia del grupo, más adelante la ficción podrá verse también en Antena 3. 'Entre tierras' nos acerca la historia de María, una joven dispuesta a sacrificarse y casarse con un hombre al que no quiere para garantizar el bienestar de su familia en plena década de los sesenta en España.

En septiembre también podremos disfrutar de 'Déjate ver', la apuesta de Álvaro Carmona para Atresplayer que contará con Macarena Sanz como protagonista. Ella se meterá en la piel de Ana, ayudante de un reconocido artista, que verá cómo su vida sufre un giro radical al comprobar que poco a poco pierde relevancia y va desapareciendo.

A pesar de haberse hecho esperar, parece que por fin esta temporada podremos ver la segunda parte de la trilogía de Carmen Mola en Atresplayer. Así, 'La red púrpura' llegará en las próximas semanas a la plataforma del grupo. Igual que también se ha hecho esperar 'Vestidas de azul', la continuación de Veneno anunciada a bombo y platillo hace dos años y que todavía no ha visto la luz. No obstante, el universo de La Veneno no quedará ahí, pues el grupo ya trabaja en 'Piraña', una serie inspirada en el relato de Paca la Piraña.

Y hablando de regresos, lo que también volverá a abrir sus puertas será el Nuevo Zurbarán en 'FoQ: La nueva generación'. Visto el éxito del reencuentro protagonizado por parte del elenco original, ahora Atresmedia ya trabaja en un reboot de la serie para abordar los problemas de las nuevas generaciones con nuevos personajes y tramas.

También volverá 'La pasión turca' de Antonio Gala en forma de serie. Al igual que 'Entre tierras', también pasará por Atresplayer antes de verse en abierto en Antena 3. Protagonizada por Maggie Civantos e Ilker Kaleli, la serie recuperará la historia de Olivia, quien despierta de un coma en un hospital de Estambul y rápido deberá responder a las preguntas de una policía. El objeto de estas será Yaman, su amante turco, a quien quizás podría estar obligada a volver a ver si quiere evitar terminar en la cárcel.

La que también cuenta las semanas para aterrizar en pantalla es 'Camilo Superstar'. La serie contará el proceso que conllevó para Camilo Sesto la decisión de poder traer a España "Jesucristo Superstar" y evitar la censura de la época. Antes de su inclusión en el catálogo de la plataforma, será presentada en el marco del Festival de San Sebastián.

Sumado a todo ello, recientemente el grupo ha comunicado que ya trabaja en 'La sombra de la tierra', la adaptación a televisión de la novela homónima escrita por la actriz Elvira Mínguez, quien liderará tanto el proceso de guion como el de dirección.

Y como la cosa va de adaptaciones, las novelas de Megan Maxwell tampoco se libran. "¿A qué estás esperando?" y "Tampoco pido tanto" se llevarán a la pequeña pantalla, si bien todavía no hay fecha aproximada para su estreno.

El grupo mediático llevará también a la pequeña pantalla la historia real de la fuga de Javier Picatoste y Manuel Brito. Ocurrió un 14 de octubre de 2001. Ese día ambos presos del Centro Penitenciario de Lleida huyeron y lo hicieron con tal violencia que todavía hoy es uno de los casos más recordados. Lo hará en una serie que se llamará '33 días', creada por Carles Porta.

Además, Atresmedia también ha decidido adaptar la serie 'Angela Black', protagonizada por Joanne Frogatt y que se estrenó en España a través de HBO Max, en un potente thriller que se llamará 'Ángela' y que protagonizarán Verónica Sánchez y Daniel Grao.

Verónica Echegui y Joan Amargós en el rodaje de 'A muerte

A todas ellas habrá que sumar 'A muerte', una serie que explorará la vida adulta con un punto de vista cómico y reflexivo. Y es que, a Raúl (Joan Amargós) se le acaba de detectar un cáncer en el corazón, lo que pondrá su organizada vida patas arriba y que se unirá a la decisión de su pareja de romper con él, ajena a lo que le sucede. Mientras, Marta descubre que está embarazada, lo que no entraba en los planes de una vida sin compromisos de la que alardeaba. Ambos se reencontrarán en el funeral de un compañero de instituto y ahí empezará su particular viaje.

En este curso televisivo también habrá hueco en Atresplayer para Yolanda Ramos y su 'Un nuevo amanecer', ficción creada por José Corbacho. En ella la actriz encarnará a Candela, una reconocida artista, convertida en adicta que un día se desploma en el talent show para el que trabaja. Eso le llevará a ingresar en una clínica de desintoxicación, pero no será en una lujosa como ella quería, sino que dados sus problemas económicos terminará en un centro público.

Así, además de todos los estrenos que hemos avanzado, veremos también por la plataforma 'Una vida menos en Canarias', una serie policiaca protagonizada por Ginés García Millán y Natalia Verbeke. Ambos formarán un binomio de caracteres opuestos que cada capítulo deberá resolver un caso distinto. Se estrenará también 'Mariliendre', la nueva ficción producida por Los Javis para el grupo, y 'Beguinas'. Esta última, protagonizada por Yon González y Amaia Aberasturi, será la gran apuesta de época del grupo tras 'La cocinera de Castamar' y 'La catedral del mar'.

En septiembre llega a Telecinco la 13ª temporada de 'La que se avecina'. Lo hará con su primer capítulo que, si bien ya llegó a emitirse en abierto, ahora lo hará para continuar con sus emisiones regulares de forma semanal. Cabe destacar que lo hace casi un año más tarde desde que se estrenara en Prime Video.

Los que también están deseando que llegue para poder disfrutar del suspense y los enfrentamientos de Tirso (José Coronado) son los fans de 'Entrevías'. Tras el éxito cosechado en Telecinco y Netflix y sorprendiendo a todos con sus excelentes datos de audiencia, el equipo ya ha grabado la tercera temporada y todo apunta a que este curso 2023/2024 será cuando los espectadores puedan disfrutar del trabajo.

Al igual que con 'La que se avecina', 'El pueblo' o 'Desaparecidos', 'Urban. La vida es nuestra', la serie protagonizada por Asia Ortega y María Pedraza, llegará primero a Prime Video. Sin embargo, se espera que después no tarde demasiado en llegar a la principal cadena de Mediaset y que los usuarios puedan disfrutar en abierto de esta ficción que llevará la música por bandera y estará también llena de baile.

A medio camino entre el documental y la ficción estará 'La caza del encantador', una docuserie que el próximo 6 de septiembre presentará Joaquín Prat y que contará la historia de Rodrigo Nogueira, el llamado 'Don Juan estafador'. Conocido así por contactar a mujeres de las que fingía estar enamorado para sacarles el dinero, finalmente fue detenido en 2018. Ahora el programa especial repasará el caso.

Es uno de sus estrenos más esperados, principalmente por la repercusión que tuvo su anuncio y parece que ya por fin será el momento de que los espectadores puedan disfrutar de 'La Mesías', la serie de Los Javis para la plataforma que protagonizan Amaia Romero, Macarena García o Lola Dueñas. También en este curso veremos 'El otro lado' y está prevista que llegue la segunda temporada de 'El Inmortal'.

Macarena García en el rodaje de 'La Mesías'

Además, se estrenará 'Galgos', el drama familiar protagonizado por Adriana Ozores, Luis Bermejo o Patricia López Arnaiz. También llegarán 'Marbella', en torno al crimen organizado en la Costa del Sol, y 'Querer', la primera serie que dirigirá Alauda Ruiz de Azúa, alzada al estrellato por su trabajo al frente de la dirección de "Cinco lobitos".

Con fecha ya confirmada, el próximo 15 de septiembre, llegará a Movistar Plus+ la docuserie 'Prime Time'. La producción, formada por tres episodios, hará un viaje por la historia del entretenimiento en la pequeña pantalla. En ella participarán con sus testimonios voces ligadas al medio como Arturo Valls, Eva Soriano, Anne Igartiburu, David Broncano, Juan Sanguino, Macarena Rey, Rosa Villacastín o Josep María Mainat y Yola Berrocal, entre otros.

También llegará tercera y última temporada de 'Rapa'; mientras que, en forma de serie documental aterrizará 'Bosé renacido'. Estará formada por cuatro episodios y contará la historia de Miguel Bosé narrada por él mismo. A partir del 5 de septiembre estará disponible.

El primer gran estreno para esta temporada de la plataforma llegará de manera inminente, concretamente el próximo 8 de septiembre. Hablamos de 'El cuerpo en llamas', la serie basada en hechos reales y protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez. La historia se adentrará en el conocido como "crimen de la Guardia Urbana" ocurrido en 2017 y que destapó todo un entramado violento y lleno de escándalos en el seno de la Guardia Urbana de Barcelona.

Un poco más tardará en llegar a Netflix el spin-off de 'La Casa de Papel', 'Berlín', centrado en el personaje homónimo al que interpretó y seguirá interpretando Pedro Alonso. La serie está planteada a modo de precuela y tiene previsto llegar al catálogo en diciembre de 2023.

También antes de que finalice el año parece que aterrizará en Netflix 'Mano de hierro', un thriller ambientado en el puerto marítimo de Barcelona, centrado en una red de narcotráfico liderada por el propietario de una de las terminales, Joaquín Manchado. Acostumbrados a hacer y deshacer a su antojo, todo cambiará cuando un accidente les sorprenda y desencadene una cruenta batalla donde nadie estará a salvo. Lideran el reparto Chino Darín, Natalia de Molina, Jaime Lorente o Eduard Fernández.

Sergi López, Eduard Fernández, Natalia de Molina, Jaime Lorente, Chino Darín y Enric Auquer en 'Mano de hierro'

Y de una serie de narcotráfico a otra. Conocedores del atractivo para el espectador de esta temática, la plataforma empezó en el mes de mayo el rodaje de 'Clanes', una propuesta protagonizada por Tamar Novas y Clara Lago, que darán vida a una abogada en busca de empezar una nueva vida en Cambados (Galicia) y al hijo de un narcotraficante relacionado con los Padín. Las vidas de ambos se entrecruzarán y ya nada volverá a ser lo mismo.

En el mismo mes de mayo en el que Netflix anunciaba el rodaje de 'Clanes', la plataforma daba también a conocer que ya estaba metida de lleno en la producción de 'El caso Asunta', la serie que contará uno de los casos que más consternó a la sociedad española y que durante días copó las principales tertulias de los medios de comunicación, el del asesinato de la pequeña. Será Bambú la productora encargada de llevarla a cabo, la misma que ya realizara en su día el documental 'Lo que la verdad esconde: El caso Asunta' y que pudo verse por Antena 3. Ahora el relato será a modo de serie y estará protagonizado por Candela Peña y Tristán Ulloa, que se meterán en la piel de Rosario Porto y Alfonso Basterra, padres de la víctima.

Por su parte, Álex de la Iglesia ya prepara la serie con la que desembarcará en Netflix. Se llamará '1992' y contará la historia de Amparo, una mujer que tras perder a su marido en una extraña explosión iniciará un viaje en busca de respuestas para el que solo podrá contar con la ayuda de un guardia de seguridad llamado Richi. Sin embargo, ese viaje sacará a la luz una serie de asesinatos, todos con las mismas características y con un elemento común: al lado del cuerpo siempre hay un muñeco de la mascota que fuera imagen de la Expo de Sevilla de 1992, Curro. En esa línea de Álex de la Iglesia donde lo siniestro y lo inquietante serán parte esencial del relato, los encargados de contarlo serán Marian Álvarez, Fernando Valdivielso, Paz Vega y Carlos Santos.

Candela Peña como Rosario Porto en 'El caso Asunta'

Quien repetirá experiencia con la plataforma será Oriol Paulo, responsable detrás de la miniserie 'El inocente' que se estrenó en 2021 y que protagonizó Mario Casas, ahora regresa a Netflix para desarrollar la adaptación de la novela de Mikel Santiago "La última noche en Tremore Breach". Estará protagonizada por Ana Polvorosa y Javier Rey.

Otra adaptación que tiene previsto desembarcar en el catálogo a lo largo de esta temporada es 'El juego del alma', la segunda parte de 'La chica de nieve' y que de nuevo estará basada en el original homónimo literario escrito por Javier Castillo. Repetirá Milena Smit como protagonista y, si bien será uno de los platos fuertes de la plataforma tras el éxito de la primera parte, tendremos que esperar como mínimo hasta 2024 para su aterrizaje.

Sin embargo, la de 'El juego del alma' no será la única segunda parte que veremos en los próximos meses, sino que, aunque se ha hecho de rogar, parece que antes de que acabe el año podremos ver la continuación de 'Sagrada familia', la ficción protagonizada por Najwa Nimri y Alba Flores, bajo la dirección de Manolo Caro. También llegará la segunda temporada de 'Machos Alfa' con diez nuevos episodios y cuyo rodaje terminó en verano.

Además, y como ya nos viene acostumbrando desde su estreno en 2018, 'Élite' también regresará al catálogo con su séptima temporada. Sin embargo, su creador no se alejará de Netflix por mucho tiempo. Y es que, Carlos Montero ya prepara su siguiente serie junto a la plataforma. Se llamará 'Respira' y se ambientará en el día a día de un hospital valenciano poniendo el foco en los jóvenes residentes que no sabrán qué decisión tomar cuando se plantee una huelga sin servicios mínimos en el centro y que, en esa disyuntiva, nos llevará a conocer a cada uno de los personajes. Estará protagonizada por Manu Ríos, Najwa Nimri, Blanca Suárez, Aitana Sánchez-Gijón o Alfonso Bassave, entre otros.

Finalmente, y a la espera de fecha para su estreno está 'Ni una más', la adaptación del libro homónimo de Miguel Sáez Carral. Dirigida a las preocupaciones y necesidades de la generación Z en medio de una denuncia por agresión sexual, 'Ni una más' está protagonizada por Nicole Wallace y Clara Galle. Aunque, como decíamos, por el momento Netflix no ha anunciado su estreno, parece que será en los meses que quedan de este 2023 cuando por fin llegue al catálogo.

Es uno de los estrenos más esperados de la plataforma y por fin, en esta temporada televisiva que estrenamos, parece que será el momento de poder disfrutar de los nuevos capítulos de '30 monedas'. La segunda temporada aterrizará en el catálogo de HBO Max en el mes de octubre tras su presentación en el Festival de Sitges. A ella se incorporan Najwa Nimri y Paul Giamatti.

Najwa Nimri en la segunda temporada de '30 monedas'

La que tardará un poco más en llegar, porque recibió luz verde para su producción hace solo unos meses, será 'Cuando nadie nos ve', la serie de Enrique Urbizu para la plataforma que será la adaptación de la novela homónima escrita por Sergio Sarria. Se trata de un thriller en plena Semana Santa del que por el momento se desconocen más datos, pero que antes de estrenarse ya ha hecho historia, al ser la primera serie para Max en España, pues recordemos que Max sustituirá a HBO Max a principios de 2024.

Uno de los platos fuertes de la temporada en la plataforma no cabe duda de que será 'Reina Roja'. Es, de hecho, uno de los estrenos más esperados y, aunque el rodaje terminó hace meses, todavía no se ha dado a conocer cuándo el gigante mediático colgará la ficción en su catálogo. Recordemos que se trata de la adaptación de la primera parte de la trilogía escrita por Juan Gómez Jurado. Los protagonistas serán Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian, mientras que también participan Alex Brandemühl, Nacho Fresneda o Andrea Trepat.

Vicky Luengo en el rodaje de 'Reina Roja']

Llegarán también en los próximos meses 'Zorro' con Renata Notni y Miguel Bernardeau metiéndose en la piel de El Zorro desde una perspectiva más actualizada; así como 'Romancero', la serie de terror con Alba Flores, Belén Cuesta y Ricardo Gómez a la cabeza del reparto, que estará dominada por lo sobrenatural, por las historias de brujas, leyendas y la indiscutible influencia de Federico García Lorca.

'Memento Mori' y 'Los Farad' también entran en los planes de Prime Video para su catálogo y, como ya decíamos antes, la que también llegará a la plataforma y lo hará antes de su estreno en abierto será 'Urban. La vida es nuestra'.

Disney+ anunció 'Balenciaga' en 2021 como su primer original español. Sin embargo, hemos llegado a la temporada 23/24 y el biopic centrado en el icónico diseñador todavía no ha sido estrenado. No obstante, parece que ya sí, la espera ha terminado, porque previsiblemente en los próximos meses la biografía hecha serie del modista llegará para satisfacer sobre todo a los amantes de la moda.

Alberto San Juan como Cristóbal Balenciaga en 'Balenciaga'

Y como ya ocurriera con 'La chica invisible' de Blue Jeans, Disney+ continúa explotando el fenómeno de las adaptaciones literarias. En su caso, dos de los principales bastiones para los próximos meses serán 'Invisible', basada en la novela homónima de Eloy Moreno, y 'Yo, adicto', también basada en el libro del mismo nombre del cineasta Javier Giner.

La primera contará la historia de un niño de 12 años que casi pierde la vida en un aparatoso accidente y que tras el suceso contará a su psicólogo que tiene el poder de hacerse invisible. Sin embargo, de fantasía esta ficción tiene poco, porque lo que nos revelará a través de su imaginación son los episodios de bullying que de la noche a la mañana empieza a sufrir en el instituto. La protagonizan Aura Garrido y Eric Seijo, entre otros.

Por su parte, la historia inspirada en el relato de Giner servirá para tratar desde el propio conocimiento y la dureza que ello exige sus adicciones. Un viaje que protagonizará Oriol Pla y en cuya creación participará el propio cineasta junto a Aitor Gabilondo.

Demostrando que sube la apuesta, Disney+ presentará esta temporada uno de sus proyectos más ambiciosos. Se llamará 'Las largas sombras' y de nuevo será una adaptación, en este caso de la obra de Elia Barceló. Será la primera serie de Clara Roquet tras el éxito cosechado con la película "Libertad". En la ficción reunirá a Belén Cuesta, Marta Etura, Elena Anaya e Irene Escolar, quienes se meterán en la piel de cuatro amigas desde los tiempos del instituto cuyas vidas se verán completamente trastocadas después de que aparezcan los restos de la que fue una de sus compañeras y que paradójicamente desapareció durante un viaje de fin de curso a Mallorca. Será un thriller que, como decimos, pinta que no pasará inadvertido.