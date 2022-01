Disney+ ha querido repasar los principales lanzamientos que llegarán en los próximos meses, y entre ese surtido de títulos destaca especialmente uno: 'Cómo conocí a tu padre'. Aunque en primera instancia el spin-off de 'Cómo conocí a vuestra madre' había sido traducido en plural, asemejándose al título de la serie original, finalmente se quedará en singular, ajustándose a la trama de esta suerte de reboot. Correcciones gramaticales aparte, el servicio digital ha compartido finalmente la fecha de estreno de este esperado proyecto.

Francia Raisa y Hilary Duff en 'Cómo conocí a tu padre'

La ficción protagonizada por Hilary Duff verá la luz el miércoles 9 de marzo. Así pues, Disney+ no tendrá prisa por lanzar la serie, que el 18 de enero arrancó su andadura en Hulu con un estreno doble. Echando cuentas, el lanzamiento español de 'Cómo conocí a tu padre' se producirá en la recta final de la emisión estadounidense, por lo que la historia de Sophie, una treintañera desorientada en el mundo de las citas a través de Tinder, llegará con cierto retardo.

Cuando tengamos la oportunidad de verla no solo conoceremos a Sophie, sino que, como en su predecesora, el foco estará puesto en un grupo de jóvenes que atraviesan una etapa vital. Los seis protagonistas coinciden en Manhattan, donde tratan de forjar sus identidades, mientras que la Sophie del futuro, interpretada por Kim Cattrall, le va relatando a sus hijos las anécdotas y vivencias que le llevaron a conocer a su progenitor.

Un poco de todo

Antes de sumergirnos en 'Cómo conocí a tu padre' podremos recordar el escándalo sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee con 'Pam & Tommy', que debuta el 2 de febrero. Tres semanas después se apuesta por el cine con "The King's Man: La primera misión" (23 de febrero) y Pixar hace acto de presencia el 11 de marzo con 'Red'. La animación se mantiene viva con 'Ice Age: Las aventuras de Buck Wild' (25 de marzo) y Marvel irrumpe con 'Caballero Luna' (30 de marzo). Más adelante, aunque todavía sin fecha, llegarán 'The Kardashians', 'Pistol', 'The Dropout' y la laureada "West Side Story".