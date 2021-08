Ted Mosby no es el único con una historia que contar. Al personaje de Josh Radnor le ha salido una heredera en la figura de Sophie, la protagonista de 'How I Met Your Father', que narrará a su hijo la historia de cómo conoció a su padre a través de la época que tanto disfrutó junto a sus amigos. Tanto la joven encarnada por Hilary Duff como su círculo cercano atravesarán por romances y demás aventuras, pero ante todo estarán unidos, como reflejan las primeras imágenes del elenco.

La productora The Walk-Up Company, que está liderada por los creadores de 'How I Met Your Father', Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, ha compartido dos instantáneas tomadas durante la jornada de lectura de guion, que ha supuesto en encuentro entre el elenco principal. En el centro de ambas fotografías se encuentra Duff, que está bien rodeada por Brandon Micheal Hall, Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma.

Los siete intérpretes lideran el reparto de la serie original de Hulu, cuya trama principal estará ambientada en 2021. A excepción de Duff y Lowell, el resto de nombres han sido confirmados esta misma semana, justo antes de que el rodaje arranque y la química entre ellos se ponga a prueba ante las cámaras. Por su parte, el equipo de la producción ejecutiva está integrado por la propia Duff y por Carter Bays y Craig Thomas, creadores de 'Cómo conocí a vuestra madre'.

Generación Tinder

'How I Met Your Father' actualizará el espíritu de su predecesora a la época actual, con un reparto más diverso y un enfoque más cercano a la forma en la que se establecen las relaciones a día de hoy. Por ejemplo, Brandon Micheal Hall dará vida a una cita de Tinder de Sophie, mientras que el núcleo de amigos estará formado por Jesse (Lowell), un aspirante a músico que trabaja de conductor de Uber; Valentina (Raisa), la alegre compañera de piso de Sophie; Ellen (Tran), la hermana adoptiva de Jesse; Charlie (Ainsley), un acaudalado modelo que llega a Nueva York enamorado de Valentina; y Sid (Sharma), el mejor amigo de Jesse.