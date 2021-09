Josh Peck ('Drake & Josh') se une a 'How I Met Your Father'

El auge de las plataformas de streaming ha revitalizado la carrera de Josh Peck, el actor que saltó a la fama a comienzos de la década de los 2000 gracias a la serie infantil 'Drake & Josh'. Desde entonces ha llovido mucho y el intérprete neoyorkino llevaba varios años sin tener una presencia regular en una serie. Sin embargo, el estreno de 'Socios y sabuesos' este mismo verano cambió esa tendencia, y unas semanas después ha reafirmado su buen estado de forma incorporándose a un proyecto de alto perfil.

Josh Peck, nueva incorporación de 'How I Met Your Father'

Como adelanta Deadline, Josh Peck acaba de fichar por 'How I Met Your Father', el spin-off de 'Cómo conocí a vuestra madre' que está desarrollando Hulu. La flamante incorporación no tendrá una presencia protagónica, pero sí que guardará relación con uno de los protagonistas, ya que Peck dará a vida a Drew, el apuesto subdirector del colegio de Jesse, el personaje interpretado por Chris Lowell.

Además, la producción de 20th Television también ha reclutado a Ashley Reyes ('American Gods') para que se meta en la piel de Hannah, una cirujana que se encuentra en plena residencia en Los Ángeles, desde donde trata de mantener una relación a larga distancia con Sid (Suraj Sharma), otro de los componentes del grupo principal que tratará de estar a la altura de Barney, Marshall, Robin y Lily.

Versión millennial

Por su parte, otra estrella que despegó con una serie infantil, Hilary Duff, es quien coge el testigo de Josh Radnor como eje central de la trama. Su personaje, Sophie, es quien narra a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, relatándole multitud de anécdotas vividas junto a sus amigos Jesse, Sid, Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) y Valentina (Francia Raisa) durante un momento crucial en sus vidas.