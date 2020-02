Divinity adelanta el final de 'Cazamariposas' al viernes 7 de febrero

La Fábrica de la Tele y Mediaset España van a dejar de cazar mariposas antes de lo previsto. Pese a que el grupo de comunicación habían anunciado inicialmente que el magacín 'Cazamariposas' iba a despedirse el viernes 14 de febrero, finalmente el espacio dirigido por Laura Lago terminará para siempre justamente una semana antes. El viernes 7 del mismo mes, Divinity emitirá la última entrega del exitoso espacio. Así lo han anunciado sus presentadores en directo y en las redes sociales no se deja de hacer mención a este desenlace, que es ya inminente.

Nuria Marín y Nando Escriban

El programa presentado por Nuria Marín y Nando Escribano se despide para siempre y lo hace con una entrega muy especial que estará repleto de sorpresas, recuerdos y mucha emoción. Esta emoción y lágrimas son más que previsibles teniendo en cuenta que el momento en que los dos conductores anunciaron el cierre del formato no pudieron ocultar que estaban realmente afectados. "Después de siete años no me esperaba que esto fuera a pasar", afirmaba ella, mientras Escribano reconocía que "siempre habíamos dicho que 'Cazamariposas' era inmortal". Este además afirmó que "moriremos matando" y quiso recordar lo bien que ha funcionado el espacio este tiempo.

"Hemos estado en todos los horarios, en tres cadenas distintas, hemos tenido todo tipo de apellidos (...) queremos dar las gracias a la audiencia por estar siempre con nosotros, viéndonos como espectadores y parándonos por la calle (...) estamos muy agradecidos. Aguantar siete años en antena es complicado", afirmó Escribano. Unas palabras que quiso secundar Marín: "Cuantos programas pueden decir que han aguantado siete años en emisión (...) esto ha sido ha sido gracias a vosotros, los que nos veis, los que nos criticáis, gracias a La Fábrica de la Tele, a Divinity, a Mediaset, a todos los que han apostado por nosotros, unos niñatos que no teníamos ni idea de hacer nada y a los que se nos dejó hacer lo que hemos querido siempre (...) hemos tenido libertad absoluta (...) hemos podido dirigir, presentar, experimentar, los redactores han probado todo tipo de cosas... gracias".

Un nuevo formato con Nuria Marín

El programa se despide pero parte de su equipo formará parte de una nueva apuesta de entretenimiento que La Fábrica de la Tele y Mediaset España preparan conjuntamente y que se estrenará previsiblemente este mes de febrero. El nuevo espacio es un magacín en el que se comentarán los realitys y talents de Telecinco y Cuatro, se emitirá en esta última cadena y Divinity y se realizará en Madrid, a diferencia de 'Cazamariposas' que se producía en Barcelona. Nuria Marín será la presentadora de esta nueva apuesta de entretenimiento en la que el humor, la diversión y la acidez estarán muy presentes.