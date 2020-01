Nando Escribano y Nuria Marín ponen fecha al final de 'Cazamariposas' entre lágrimas

El equipo de 'Cazamariposas' recibió este miércoles 29 de enero la peor de las noticias: la cancelación del formato. El espacio producido por La Fábrica de la Tele para el day time de Divinity finalizará para siempre el próximo 14 de febrero. Tras siete años de emisión ininterrumpida, el gamberro y ácido magacín se despide y lo hace con 12 últimas entregas. Este dará paso al estreno de un nuevo programa diario producido por la misma productora, que se emitirá en Cuatro y Divinity, que contará con Nuria Marín como presentadora y en el que se comentarán los realitys y talents del grupo.

Nuria Marín y Nando Escribano en 'Cazamariposas']

La propia Nuria Marín y Nando Escribano han querido hablar de esta cancelación en la entrega emitida este jueves 30 de enero. Ella ha reconocido, muy emocionada, que "el de hoy va a ser un programa muy complicado (...) después de siete años no me esperaba que esto fuera a pasar", mientras Escribano reconocía que "siempre habíamos dicho que 'Cazamariposas' era inmortal". El catalán ha explicado que "ayer nos enteramos de la noticia, tanto Nuria que estaba en Madrid como las 40 personas que trabajan en este programa, nos lo comunicó la propia productora".

"Moriremos matando"

Escribano ha bromeado con el hecho que "moriremos matando" y ha querido recordar el éxito que ha tenido el espacio este tiempo. "Hemos estado en todos los horarios, en tres cadenas distintas, hemos tenido todo tipo de apellidos (...) queremos dar las gracias a la audiencia por estar siempre con nosotros, viéndonos como espectadores y parándonos por la calle (...) estamos muy agradecidos. Aguantar siete años en antena es complicado". El periodista ha querido dejar claro que "vendrán nuevas aventuras para todos (...) porque todos los que formamos parte de este equipo somos súper válidos".

Un logro en televisión: siete años en antena

Por su parte, Marín, también visiblemente emocionada, se ha preguntado "cuantos programas pueden decir que han aguantado siete años en emisión" y ha dejado claro que "ha sido gracias a vosotros, los que nos veis, los que nos criticáis, gracias a La Fábrica de la Tele, a Divinity, a Mediaset, a todos los que han apostado por nosotros, unos niñatos que no teníamos ni idea de hacer nada y a los que se nos dejó hacer lo que hemos querido siempre (...) hemos tenido libertad absoluta (...) hemos podido dirigir, presentar, experimentar, los redactores han probado todo tipo de cosas... gracias". Por último, ambos han bromeado con lo ácidos que van a ser en los programas finales y es que Nuria ha dejado caer, entre risas, que "si ya hemos sido unos hijos de hospital sabiendo que el programa iba bien, imaginaros sabiendo que el programa va a morir". Escribano, también entre risas, ha bromeado diciendo que "para lo que me queda en el convento, me cago dentro". En definitiva, ambos no han dudado en mantener el buen rollo, el humor y la acidez que ha caracterizado a 'Cazamariposas' desde el primer día.