Los comensales de 'First Dates' no dejan de sorprender a sus espectadores. La noche del martes 3 de mayo trajo consigo a Vicente, quien no dudó en destacar su parecido con Francisco Franco mientras se presentaba con el mítico corazón de fondo. Sin embargo, su paso por el formato no terminó como esperaba tras cenar con Ketty.

Vicente y Ketty, en 'First Dates'

Su desparpajo contrastaba con la manera de vestir: "Hay veces, algunos, que me dicen: '¡Mira, Franco!'. Y yo digo: 'Pues bien, pues Franco'", comenzó aseverando. Asimismo, no dudó en desvelar que habían detectado un parecido curioso con un terrorista internacional: "También otros me han llamado Bin Laden".

La explicación fue de lo más surrealista: "Cuando se doblaba el billete de mil pesetas, el perfil que quedaba era muy parecido hace veintitantos años", proseguía. Cabe destacar que Vicente se sintió del todo afortunado al ver a Ketty esperando en la barra del espacio de Warner Bros ITVP España: "La primera impresión al verla es: '¡Qué suerte has tenido, Vicente!".

Un caballero de la "antigua escuela"

Su compañera de mesa no dudó en destacar que Vicente era un "caballero de la antigua escuela", remarcando el hecho de que le ayudaría a ponerse "el abrigo" y detalles similares: "A las jóvenes no les hagas eso, que te mandan a la porra". Algo así fue la que hizo Ketty ante la decisión final, asegurando que no se imaginaba "una noche de pasión" con él.