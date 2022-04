La contundente sugerencia de Paula en 'First Dates' sobre los hombres: "Podríamos exterminarlos"

Paula acudió a 'First Dates' para buscar el amor en el popular programa de televisión. Allí, tuvo una cita con Alba, con la que desde el primer momento conectó muy bien, tal y como se veía en la fluidez de la conversación. No obstante, como suele suceder en el programa de Cuatro, es habitual tratar cómo fueron las anteriores experiencias amorosas de los participantes, y esta vez no iba a ser menos. En concreto, ambas quisieron compartir su perspectiva sobre los hombres.

Paula y Alba, en su cita en 'First Dates'

La invitada confesó ser bisexual, aunque en ningún momento dudó en cargar contra el sexo opuesto: "Los hombres parecen que no son necesarios. Podríamos exterminarlos un poquito, o que se quede uno bueno, los guays...", decía la comensal mientras intentaba maquillar sus palabras. Por otro lado, quiso expresar que se sentía más cómoda con las mujeres: "Las chicas me dan tanta calidez. Te acarician, es algo que no es agresivo", le indicaba a la persona que estaba conociendo, que afirmaba sus palabras.

Por otro lado, Alba afirmó que salió del armario hace un lustro, pero no siente lo mismo por los chicos: "Me definía bisexual y he estado con tíos, pero ya no quedo con ellos. No me atraen ni me puedo liar. No siento nada, y con una tía siento todo", le indicaba a su cita, que parecía apoyar sus palabras. De este modo, entre las comensales iba surgiendo una conexión que podría indicar que su relación no iba a acabar mal parada.

Los detalles de la próxima reunión

Ambas compartían más de lo que creían y, aunque no han tenido nunca pareja debido a su corta edad, las dos han vivido un amor de verano. Además, coincidieron en que, para enamorarse mutuamente, la siguiente cita debería cumplir lo siguiente: Ver un atardecer, regalar girasoles a la otra persona y escuchar música de Lana del Rey, por lo que sus múltiples nexos de unión pueden augurar éxito para las jóvenes.