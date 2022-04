Es normal que en 'First Dates' se produzcan algunos momentos delirantes debido a la cantidad de personas que acuden a buscar el amor en el programa de Cuatro. No obstante, Carlos Sobera ha tenido que lidiar esta vez con un nuevo soltero, Iván, cuyo rostro recordaba al de Sergio Ramos, sobre todo por su pelo, aspecto que le ha querido mencionar el presentador y que también ha querido comentar el invitado.

Carlos Sobera dialoga con iván, soltero que acudió a 'First Dates'

"¿Qué tal te ha ido en el amor?", preguntaba el conductor de la segunda edición de 'Secret Story: La casa de los secretos' cuando recibía al joven. "Me ha ido bien. Siempre he sido de relaciones largas. Con la que estuve 9 años, como yo trabajo en seguridad con turnos de mañana, tarde o noche, por la noche se iba de fiesta a escondidas, entonces... pasaporte". A Sobera le llamó mucho la atención este término, aunque no articuló palabra tras escucharlo.

Por su parte, el comensal siguió contando otra de sus experiencias en el amor: "Otra tenía 7 años más que yo, y me decía que si yo tuviera 10 años más... Me lo decía, me lo decía... Y pasaporte". Sin embargo, Sobera no pudo dejar de llorar de la risa ante las palabras del hombre: "Esto parece una agencia de viajes", matizó, mientras casi no podía hablar, a lo que Matías Roure añadió que el lugar recordaba a un "control de aduanas".

En un bucle

El presentador quiso seguir preguntado más datos al invitado, sin poder lograrlo debido a que no podía aguantar la risa y tapando su rostro ante lo que le estaba sucediendo. "Un vaso para el señor Sobera, por favor", decía el camarero del programa mientras Iván no dejaba de hablar sobre su búsqueda en el amor, algo a lo que no pudo prestar mucho caso el vasco.