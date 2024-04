'Doctor Who' confirma a Varada Sethu como nueva acompañante del Doctor de Ncuti Gatwa

Por Alejandro Rodera |

'Doctor Who' todavía no ha estrenado su decimocuarta temporada, pero sus responsables creativos ya están inmersos en el desarrollo de la decimoquinta. En estos momentos, la producción británica está filmando la segunda aventura de Ncuti Gatwa a bordo de la TARDIS, y de cara a ese retorno se producirá una novedad muy llamativa, ya que el Doctor no estará únicamente acompañado por Ruby Sunday, la companion a la que conocimos en el especial navideño, sino que contará con el apoyo de una acompañante adicional.

Varada Sethu junto a Ncuti Gatwa y Millie Gibson

Mientras el equipo rueda la temporada 15, y a la espera de que la decimocuarta llegue a Disney+ el 11 de mayo, se ha anunciado que Varada Sethudel nuevo Doctor. De este modo, tanto Sethu como Millie Gibson desempeñarán el rol de acompañantes, contradiciendo las informaciones vertidas a finales de enero por The Daily Mirror, que

"Me siento la persona más afortunada del mundo. Es un gran honor formar parte del Whoniverso, y estoy muy agradecida a toda la familia de 'Doctor Who' por recibirme con los brazos abiertos y por hacerme sentir en casa. No podría haber imaginado un mejor equipo que el formado junto a Ncuti y Millie para emprender esta aventura", ha expresado Sethu, cuyo currículum incluye recientes intervenciones en 'Andor', 'Jurassic World: Dominion' o 'Annika'.

Tridente espaciotemporal

El protagonismo de la decimoquinta temporada, la segunda de la nueva era, se dividirá entre Gatwa, Gibson y Sethu, que ya están inmersos en la producción de una tanda de episodios que verá la luz en algún momento de 2025. "Trabajé por primera vez con Varada en una producción de la BBC de 'El sueño de una noche de verano', y es un placer recibirla a bordo de la TARDIS. Ahora mismo en el estudio, grabando de cara a 2025, tenemos a Ncuti, Millie y Varada luchando codo con codo. Necesitamos a los tres, porque el listón está más alto que nunca", ha rematado Russell T. Davies, que ha retomado el rol de showrunner tras su reinicio de la franquicia en 2005.