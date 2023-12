El Doctor conoce a su nueva companion en el avance del especial navideño de 'Doctor Who'

BBC |

"Siéntate y déjame contarte una historia navideña: una historia de azar, coincidencia y suerte". Esa es la presentación del nuevo avance del esperadísimo especial de Navidad de 'Doctor Who', titulado "The Church on Ruby Road", que supondrá la primera aventura del nuevo Doctor y que llegará a nuestras pantallas el próximo 25 de diciembre de la mano de Disney+.

No se revela mucha trama en este clip de 30 segundos, pero sí nos muestra brevemente cómo se conocen el Doctor de Ncuti Gatwa (el decimoquinto o el primero, según se mire) y Millie Gibson, que da vida a Ruby Sunday, su próxima companion (y la primera de esta nueva etapa de la serie). Además se pueden apreciar, entre otras cosas, el descubrimiento en Nochebuena de una niña abandonada en un umbral nevado, un barco volador, un goblin tocando un tambor el doble de grande que él, así como una persecución por los tejados.

Y hablando de goblings, BBC ha querido celebrar el regreso de su emblemática serie con un pegadizo villancico titulado "The Gobling Song" creado para la ocasión por el compositor Murray Gold y por el guionista Russell T. Davies, que además es, de nuevo, showrunner de la veterana ficción británica. La canción ya está disponible en diferentes plataformas de streaming.