El actor Alec Baldwin se encuentra destrozado desde entonces y está recibiendo ayuda psicológica para intentar superar el suceso. Las pocas imágenes que se han visto de él, puesto que sus redes sociales están cerradas desde entonces, muestran a un hombre visiblemente desmejorado. El 31 de octubre, durante su estancia en Vermont, pronunció sus primeras y únicas declaraciones en las que pidió respeto para él y su familia.

Donald Trump y Alec Baldwin

El suceso fue un accidente, ya que el actor pensaba que la pistola no era real, sino de atrezzo. Baldwin aseguró que pensaba que no tenía munición real en su interior. La investigación aún sigue en curso y la Policía no ha presentado cargos en su contra. Sin embargo, Donald Trump se ha atrevido a dictar su propia sentencia públicamente.

"En mi opinión, él tuvo algo que ver con el suceso. ¿Por qué cogió un arma, estuviese cargada o no, y apuntó a alguien con ella? Y lo hizo sobre alguien que ni siquiera trabajaba de actor en la película... Le apunta, aprieta el gatillo y ahora esa persona está muerta", ha declarado el expresidente en el programa de radio de Christ Stigall. Además, no dudó en calificar a Baldwin de "enfermo".

La ira de Donald Trump hacia el actor se remonta años atrás, cuando Baldwin criticó la normativa con respecto a las armas que impulsó el expresidente durante su mandato. "Algo anda mal en él. Lo he observado durante años. Se mete en peleas a puñetazos con los reporteros. Quiero decir, todo lo que hace, es un tipo volátil. Es un chiflado", narraba también, demostrando su enemistad con el actor.

¿Hay que controlar las armas?

En sus únicas declaraciones a la prensa, Baldwin dijo que "hay accidentes en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto. Esto es un episodio de uno entre un billón". Desde que el suceso tuviera lugar en el mes de octubre de 2021, las peticiones para mejorar el control de armas en los rodajes de Hollywood han aumentado. Los propios profesionales de la industria están tomando medidas. Es el caso de Dwayne Johnson, que ha anunciado que dejará de usar armas de verdad en sus proyectos.