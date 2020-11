Tres cadenas estadounidenses cortan la comparecencia de Trump para corregir bulos sobre fraude electoral

Tal y como se esperaba desde el principio, el gran aluvión de voto por correo de estas elecciones de Estados Unidos está prolongando el escrutinio durante varios días tras la celebración de los comicios. Faltan seis estados por terminar el conteo oficialmente pero a Donald Trump hace tiempo que se le agotó la paciencia, sobre todo ahora que Joe Biden tiene el camino despejado hacia la Casa Blanca. El todavía Presidente comenzó su batalla personal contra el voto por correo desde antes de las elecciones y en las últimas horas no ha dudado en publicar tweets pidiendo el cese del recuento o tachando todo el proceso de fraude electoral.

El magnate llevaba desde el cierre de las urnas del martes sin comparecer públicamente y escudándose en sus redes sociales para manifestar su opinión, pero este jueves a las 19:00 horas decidió volver a hablar ante las cámaras. Lo hizo reiterando las palabras de su primera comparecencia y calificando el voto por correo como una herramienta de los demócratas y los medios de comunicación para manipular el resultado electoral.

Lester Holt interrumpe la comparecencia de Trump en directo NBC

Sin embargo, las tres principales cadenas estadounidenses decidieron poner freno a un discurso que no solo atenta contra su papel como informantes, sino que también pone en duda los cimientos de todo un sistema democrático y aviva las llamas divisorias entre la población. En un ejercicio inaudito a favor de la verdad, ABC, CBS y NBC interrumpieron las palabras de Trump para realizar un fact-check a sus palabras.

"Tenemos que irrumpir porque el Presidente ha hecho una serie de afirmaciones falsas, incluyendo la idea de que se ha producido fraude electoral", comenzó diciendo Lester Holt, presentador de NBC. "No hay pruebas de ello más allá de la campaña de su propio equipo, el cual no ha conseguido aportar pruebas", continuó. "Y aquí estamos en la inusual situación de no solo interrumpir al Presidente de EEUU, sino también de corregir al Presidente de EEUU", afirmaban desde otra de las cadenas del grupo.

Fox y CNN no interrumpen a Trump

Por su parte, Fox y CNN emitieron de forma íntegra el discurso de Trump, aunque Jake Tapper, presentador de esta última, no dudó en reprender al Presidente una vez concluida su intervención: "Acusar falsamente de intentar robar las elecciones, intentar atacar a la democracia de esta manera, con este festín de falsedades... mentira tras mentira tras mentira". Fox, en una línea más afín a los republicanos, se limitó a recoger las declaraciones de Trump sin entrar en valoraciones.

La idea de que el sistema electoral está siendo amañado por los demócratas y de que los "votos legales" son los registrados hasta la madrugada del martes es algo que el millonario ha defendido en todo momento sin aportar un argumento sólido ni una prueba que sostenga sus palabras, en consonancia con la estrategia mediática basada en fake news que ha desarrollado siempre. Sin embargo, son acusaciones serias que menoscaban la confianza de los ciudadanos en un sistema democrático que está por encima del resultado en las urnas.