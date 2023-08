Donald Trump se pica con Fox por usar sus "peores fotos" como la que sale "naranja con la barbilla hacia atrás"

Por Sergio Navarro |

Donald Trump está acusado de conspiración para defraudar a EEUU, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial, y conspiración contra los derechos. Por ello, ha viajado recientemente a Washington DC para prestar declaración y ha jurado ser "no culpable" de todos estos cargos.

"Piensan que se están saliendo con la suya"

Pese a ello y aun contando con otras causas pendientes con la justicia, Trump va a presentarse de nuevo a los próximos comicios presidenciales como candidato republicano y cabe recordar que. Con todos estos hechos, parece que al expresidente no le ha hecho ninguna gracia el tratamiento que está haciendo la cadena Fox de él, concretamente, el espacio 'Fox and Friends'.

"¿Por qué 'Fox and Friends' no muestra las encuestas donde voy superando a Biden por mucho? ¡Simplemente, no lo harán!", ha mostrado muy molesto Trump a través de las redes sociales. Además, también ha escrito a modo de reproche lo siguiente: "Piensan que se están saliendo con la suya, no es así. Como en 2016, otra vez... ¡Y luego quieren que debata!". Esto viene a colación de un debate organizado por Fox News para el 23 de agosto.

Además de todo esto, a Trump hay algo que le ha molestado igual o incluso más del tratamiento de esta cadena, porque ante todo cuida mucho su imagen: "Muestran deliberadamente mis peores fotos, especialmente la grande 'naranja' con la barbilla hacia atrás", ha escrito en el mismo comunicado.