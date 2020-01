Ana Pastor ('Dónde estabas entonces'): "Los 2000 fueron una década marcada por el dolor y la mala gestión"

La tercera temporada de 'Dónde estabas entonces', el espacio producido por Newtral en el que Ana Pastor y su equipo repasan lo más destacado de las últimas décadas, arranca este martes 21 de enero en el prime time de laSexta. Tras la gala inaugural celebrada el martes 14 de enero en el Teatro Calderón de Madrid al que acudieron algunas de las personalidades más destacadas de la primera década de los años 2000, Atresmedia arranca ahora la emisión de todas las entregas en las que conoceremos a fondo todo lo que pasó en una de las décadas más convulsas e importantes de nuestra historia.

, el triunfo de la Selección Española en el Mundial de futbol, la ley antitabaco, la crisis diplomática del submarino Tireless, el caso Nevenka o el gran éxito de Pau Gasol en la NBA. Estos son algunos de los temas que se tratarán en esta nueva tanda de 'Dónde estabas entonces'. FormulaTV ha podido charlar con Ana Pastor para repasar las claves de esta nueva etapa, para hacer balance de la gala emitida en laSexta una semana atrás y para analizar la actualidad política nacional.

¿Qué balance haces de la gala en directo que se realizó para abrir la temporada?

Estamos muy contentos. El reto era intentar el espíritu del año pasado y creo que fue así. Nos encantó la sorpresa inicial de Rosa López, que muy poca gente lo sabía en el equipo. Además, hubo combinaciones muy divertidas: Brays Efe y Manuela Carmela, Joaquín Reyes y Rosa y Estopa con Olga Viza. Estamos muy contentos porque hicimos un repaso amable de la década y a partir de este martes ya vamos año a año.

En esta temporada de 'Dónde estabas entonces' se hablará de una década en la que tú ya trabajabas como periodista. ¿Ha sido más sencillo afrontarla?

Ha sido diferente porque es verdad que de lo que hablamos lo recordaba por haberlo trabajado ya y ser más mayor, pero no ha sido más sencillo. Creo que en algunas cosas, sorprendentemente, aunque las había vivido y contado, he podido emocionarme otra vez. Siempre pongo el ejemplo del accidente del Yak-42, de Amparo y de Paco, que todavía no han podido enterrar a su hijo. Yo eso lo viví como periodista, pero afortunadamente no he perdido la capacidad de conmoverme ante algo tan duro y tan injusto.

¿Ha sido muy duro el entrevistar a familiares de víctimas como las del accidente del Yak-42?

A veces me parece que casi siempre es más interesante entrevistar a este tipo de gente, porque son más de verdad. Son entrevistas en las que no hay repreguntas, hay mucha más escucha que cuando entrevistas a un político. Es gente que lo ha vivido en sus carnes, en primera línea y no tienen que pensar lo que te tienen que contestar. Simplemente tienen que contarte lo que han vivido. Son muy de verdad ese tipo de personas, tengo mucha suerte de hacer un programa como este en el que gente como Paco y Amparo nos cuentan lo que ha pasado.

Siempre es más interesante entrevistar a gente anónima

¿Cómo viviste la entrevista a un supervivientes del 11-S?

Es impresionante el trabajo del equipo. Hablamos con Bolívar Arellano, un fotógrafo que ya no ejerce profesionalmente, pero que el 11-S estaba cubriendo una candidatura de un político por la zona donde sucedieron los atentados. Mucha gente lo recordará cuando en el programa vea una imagen suya del momento en que pasó todo, lleno de polvo blanco, ya que estando él allí se derrumbó la segunda torre. A pesar de todo sobrevivió y siguió haciendo fotografías que recibieron muchísimos premios. El testimonio de Bolívar respira ese ánimo que tiene el programa de descubrir gente anónima, no conocidísima, que también forma parte de la historia de todos estos años.

Ha sido una década marcada por el 11-S, el 11-M, el accidente del Yak42, ¿ha sido la década del dolor?

Es una década muy agria, en ese sentido. Marcada por el dolor y la mala gestión y el dolor de muchas familias. Del 11-M no me quito de la cabeza a Pilan Manjón, que escenificó su enfado con los políticos, en concreto con los del PP, que se reían mientras ella estaba compareciendo. O el accidente del metro de Valencia, el incendio de Guadalajara, también por ejemplo. Es una época marcada por el dolor en el que, evidentemente, hay otras cosas.

¿Ha sido la década de los grandes cambios en nuestra sociedad?

No sé si es la que más, pero sí que hay hitos, más del día a día. Se va la peseta y llega el euro, se acaba la mili. También vivimos la ley antitabaco que lo cambió todo. Antes nos parecía imposible vivir sin ello, y hemos pasado de fumar en los aviones en el médico y que ahora cualquier cigarro nos moleste porque han desaparecido de los lugares públicos. Hay varios cambios sociales pero lo que ocurre es que en años anteriores quizás se vio más. Eso sí, en esta época tenemos una de las grandes leyes de este país, que es la que permite que se casen personas del mismo sexo. Creo que es una década marcado por el dolor y los derechos sociales.

¿Qué es lo que has aprendido en el programa?

De las cosas que más he aprendido en este programa es querer más a España. Con todo lo malo y todo lo bueno, creo que es una manera muy bonita de aprender a querer más a tu país. Viendo también lo malo, no solo lo bueno. Ha sido una etapa con varios sucesos horribles, pero también un montón de gestas deportivas, como la de Pau Gasol, que también forman parte de nuestra historia. Lo bueno y lo malo me ha hecho querer más a España y entender un poco mejor por qué estamos dónde estamos.

Se va a hablar mucho de televisión. En esta década tú te estrenaste en '59 segundos'. ¿Cómo recuerdas ese día?

A punto de desmayarme como en mi estreno en 'Los desayunos'. Era una responsabilidad muy grande; nunca había hecho eso en '59 segundos' y en 'Los desayunos' ya había presentado pero el programa estaba ya muy consolidado y me preocupaba mucho estar a la altura. Recuerdo que los dos días tenía pánico de empezar, pensaba que me iba a desmayar, aunque finalmente no me desmayé.

¿Cuesta dar el paso y afrontar nuevos retos profesionales?

Yo salí de Televisión Española porque lo decidió Julio Somoano y porque hubo un cambio con el Partido Popular. Pero después tuve la oportunidad de aprender en CNN y luego llegué a Atresmedia y he hecho otras cosas, creo que las cosas pasaban y ya está. Es una década de muchos cambios pero donde ha aprendido mucho, de lo bueno y lo malo, tanto en lo personal como en lo profesional.

Después de entrevistar a Rosa Lopez me volví a enamorar de ella

Uno de los grandes momentos de la gala fue la actuación y entrevista a Rosa López. Tú has hablado con ella; ¿crees que ha sido complicado para ella digerir el éxito?

Sí, creo que es una cosa muy impactante, ser tan joven y que de repente pases de ser anónima a la persona más conocida de España. Recordemos que su canción fue la más escuchada en la década en televisión, todo el mundo vio esa final. Me ha parecido muy tierna la manera en que ella se quita importancia de todo lo que ha aprendido, que ha sido muchísimo. Es una mujer completamente diferente y muy interesante. Cuando salí de la entrevista le dije que me había vuelto a enamorar de ella, de lo bien que lo explicas y lo cuentas. Rosa es muy de verdad, con sus seguridades e inseguridades, creo que estaba fantástica.

¿Era tu favorita en 'OT 1'?

Sí, lo era. Me gustaba mucho y me sigue gustando mucho.

En cuanto a ficción se refiere, ¿se hizo televisión atrevida en esa época?

Sí, aunque no sé si fueron las más revolucionarias ya que a mi me gustó mucho la década anterior en la que se estrenaron series como 'Farmacia de guardia'. Yo tengo en la cabeza 'Física o química', que supuso un shock para toda una generación. Reflejaba una realidad que la televisión todavía no había mostrado de esa manera. Fue además una de las primeras apariciones de Javier Calvo, y lo recordamos con él. Creo que en eso hemos mejorado, hay muchas más series y más diferentes, y posiblemente estamos en la época dorada de la ficción en España ahora mismo.

Recientemente hemos perdido a Alicia Gómez Montano. ¿Con qué recuerdo de ella te vas a quedar?

Fue mi jefa en '59 segundos' y yo me quedo con su valentía. Además de ser buena gente y buena periodista, fue muy valiente y yo es algo que valoro. Fue una inspiración y va a seguir siéndolo. Dejó una huella increíble en los que hemos trabajado con ella y entre los que han podido disfrutar de su trabajo.

Mucho se está hablando estos días del pin-parental en Murcia. ¿Qué opinas de esta medida tú?

Recomiendo un artículo de El Español que habla que como en esas charlas por ejemplo también va el Ejército a decir que es una opción laboral o que también se hacen charlas en las que se habla de lo que hace la policía. De eso estamos hablando cuando hablamos de la formación de las niñas y los niños también. Quererlo llevar a otro terreno, recomiendo ese artículo para entenderlo.

De Alicia Gómez Montano me quedo con su valentía

¿Crees que se están generando debates que deberían haber sido superados hace tiempo?

Creo que la igualdad es un derecho básico en cualquier persona y evidentemente para las mujeres. Poner ahí el foco es un poco absurdo. ¿Quién no quiere ser igual? No que seamos la misma personas, pero queremos igualdad de oportunidades.

¿Cómo vives el machismo que VOX y seguidores de formaciones radicales hacen contra ti y otras periodistas?

Creo que quien haga eso se retrata. No quiero darle más importancia.

Pedro Sánchez optó por negar las preguntas a periodistas de sus últimas convocatorias con medios. ¿Qué opinas?

El plasma me parece mal lo practique quien lo practique. Lo he criticado cuando lo hacía Rajoy y lo critico también si lo hace Pedro Sánchez. Hay que ser coherente, quién no de la cara, se acabó.

¿Veremos a Pedro Sánchez en 'El objetivo'?

Está pedido para que venga. Eso sí, ha venido una vez como presidente algo que Mariano Rajoy no hizo en su día.

¿Qué balance haces de los primeros años de vida de Newtral, tu productora?

Hemos cumplido dos años muy contentos porque tenemos mucho trabajo, la gente del equipo tiene mucho trabajo a día de hoy. He creado Newtral con el interés de innovar en el campo del periodismo y dar trabajo a la gente, es lo que sin duda más feliz me hace.

¿Estamos en una momento en el que la gente exige más y pide más respuestas?

Sí, eso ha cambiado también. Ahora la gente exige que los políticos den la cara.