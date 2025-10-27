¿Dónde ver el especial de 'La que se avecina' en cines?

Por Redacción |

'La que se avecina' celebra por todo lo alto sus 200 capítulos con una cita muy llamativa para los fans. La ficción, producida por Contubernio ('Machos Alfa'), da el salto a la gran pantalla con la proyección de un especial titulado "Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un saloon a doble altura", una aventura ambientada en el Salvaje Oeste que combina humor, acción y muchos guiños a su historia catódica.

'La que se avecina' salta a la gran pantalla con su capítulo 200

El preestreno tendrá lugar el martes 11 de noviembre de 2025 en los Cines Yelmo Palafox (Madrid), con la presencia del reparto y del equipo creativo. El capítulo 200 podrá verse en más de 40 salas de Cines Yelmo por toda España durante los días 11, 14 y 15 de noviembre de 2025, tras el éxito de la preventa que les ha hecho extender su aventura cinematográfica.

Alberto Caballero, creador y productor ejecutivo junto a Laura Caballero y Daniel Deorador, compartió su alegría en redes sociales: "Me llena de orgullo y satisfacción comunicaros que el viernes 14 también podréis ver el capítulo 200. Estáis petando las salas, queridos". Un mensaje que refleja el fervor con el que los seguidores han recibido esta iniciativa.

'La que se avecina' se convierte en un western para celebrar sus 200 entregas

Listado de cines para ver 'LQSA':

CY Vialia Málaga (Málaga)

CY Plaza Mayor (Málaga)

CY Lagoh Sevilla (Sevilla)

CY Área Sur (Jerez de la Frontera)

CY Roquetas (Roquetas de Mar)

CY Torrecárdenas (Almería)

CY Bahía Sur (San Fernando)

CY Rincón de la Victoria (Rincón de la Victoria)

CY Jaén (Jaén)

CY Los Prados (Oviedo)

CY Ocimax (Gijón)

CY Meridiano (Santa Cruz de Tenerife)

CY Alisios (Las Palmas de Gran Canaria)

CY Las Arenas (Las Palmas de Gran Canaria)

CY Vecindario (Santa Lucía de Tirajana)

CY La Villa – Orotava (La Orotava)

CY Fuerteventura (Caleta de Fuste)

CY Peñacastillo (Santander)

CY Parc Central (Tarragona)

CY La Maquinista (Barcelona)

CY San Cugat (San Cugat del Vallés)

CY Baricentro (Barberà del Vallés)

CY Castelldefels (Castelldefels)

CY Campanar Valencia (Valencia)

CY Puerta de Alicante (Alicante)

CY Vinalopo (Petrel)

CY Sagunto Vidanova (Sagunto)

CY Faro (Badajoz)

CY Vigo (Vigo)

CY Vialia Vigo (Vigo)

CY E. Coruña (La Coruña)

CY Imaginalia (Albacete)

CY Berceo (Logroño)

CY Vallsur (Valladolid)

CY TresAguas (Alcorcón)

CY Ideal (Madrid)

CY Islazul (Madrid)

CY La Vaguada (Madrid)

CY Plaza Norte 2 (San Sebastián de los Reyes)

CY Rivas Futura (Rivas-Vaciamadrid)

CY Planetocio (Collado Villalba)

CY Parque Corredor (Torrejón de Ardoz)

CY Itaroa (Pamplona)

CY Artea (Lejona)

CY Boulevard (Vitoria)

CY Megapark (Bilbao)

CY Palafox (Madrid)

Una junta muy salvaje

Rodado en el emblemático Fort Bravo–Texas Hollywood (Almería), el episodio rinde homenaje a los clásicos del western, pero bajo la peculiar mirada de los personajes de 'LQSA'. Los vecinos de Contubernio 49 viajan a un polvoriento pueblo del Oeste donde los duelos, las traiciones y los enredos convierten cada escena en un auténtico evento televisivo. Bueno, cinematográfico durante tres días.

Este especial en cines llega como antesala a la temporada 16, que se estrenará el martes 18 de noviembre en el catálogo de Prime Video. Con nuevos conflictos, entregas de 50 minutos y el característico tono de comedia coral, 'La que se avecina' sigue demostrando que todavía tiene cuerda para rato después de 18 años en emisión.