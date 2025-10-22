'La que se avecina' pone fecha a su temporada 16 en Prime Video con este tráiler

Prime Video |

Mientras Telecinco promociona el lanzamiento en abierto de anteriores episodios, 'La que se avecina' ya tiene fecha para regresar a Prime Video. La plataforma de Amazon se ha convertido en el hogar de referencia de la longeva comedia y, siguiendo con su acuerdo con Mediaset, se encargará de lanzar la temporada 16 el 18 de noviembre. Desde ese día estará disponible la primera de las ocho entregas de cincuenta minutos que componen esta tanda inédita, que llega justo un año después del debut de su predecesora.

Tras ese lanzamiento, se irá añadiendo un capítulo cada semana hasta completar el bloque, que tiene como protagonistas a Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Félix Gómez, Carlos Areces, Luis Merlo, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Mamen García, Macarena Gómez, Nacho Guerreros, Raúl Peña, Paz Padilla y Daniel Muriel. Por su parte, el equipo de Contubernio Films se mantiene al frente de la serie, con Alberto Caballero, Daniel Deorador, Carla Nigra y Elisabeth Lorda i Cruz como guionistas.

La trama de la nueva temporada volverá a abrir las puertas de Contubernio 49 para mostrar a un Amador que triunfa como empresario, a un Antonio que quiere acaparar aún más poder como presidente, a un Bruno que debuta como productor cinematográfico y a unas Menchu y Fina que se dedicarán a cazar terroristas, entre muchas otras locuras.