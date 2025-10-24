FormulaTV
SE AVECINA TAQUILLAZO

'La que se avecina' alarga su aventura en la gran pantalla tras su éxito en la preventa de entradas

El fenómeno vecinal vuelve a romper esquemas: ante la gran demanda de entradas, el episodio 200 de 'LQSA' amplía sus proyecciones en cines y añade una nueva fecha.

'La que se avecina' alarga su aventura en la gran pantalla tras su éxito en la preventa de entradas
©Prime Video
Por RedacciónPublicado: Viernes 24 Octubre 2025 16:49 (hace 8 horas)

El sorprendente salto de 'La que se avecina' al cine ha superado todas las expectativas incluso antes de su estreno. El episodio número 200 de la longeva comedia de Mediaset España, titulado "Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un saloon a doble altura", ha vendido tantas entradas en preventa que Cines Yelmo ha decidido ampliar las proyecciones con una nueva fecha. Así, además de las sesiones previstas para los días 11 y 15 de noviembre de 2025, los fans también podrán disfrutar de este especial el viernes 14 de noviembre.

El episodio 200 de &#39;LQSA&#39; se titula &quot;Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un saloon a doble altura&quot; y salta a la gran pantalla
El episodio 200 de 'LQSA' se titula "Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un saloon a doble altura" y salta a la gran pantalla

El propio Alberto Caballero, creador y productor ejecutivo de la serie, ha sido el encargado de anunciarlo en sus redes sociales: "Debido al mogollón que se está formando, me llena de orgullo y satisfacción comunicaros que el viernes 14 de noviembre también podréis ver el capítulo 200 de 'La que se avecina' en Cines Yelmo. Estáis petando las salas, queridos". El entusiasmo entre los seguidores no se ha hecho esperar, agotando entradas en las principales ciudades del país.

Este capítulo especial celebra las 200 entregas de la serie con una trama ambientada en el Salvaje Oeste. Los vecinos de Contubernio 49 se trasladan a la comunidad de Mountpine View, un evidente guiño a Mirador de Montepinar, donde vivirán duelos, disparos y un plan para atracar el banco local. La historia fue rodada en junio de 2025 en Almería, en el emblemático parque temático Fort Bravo–Texas Hollywood, enclavado en el cinematográfico Desierto de Tabernas, escenario de algunos de los westerns más recordados del cine europeo.

&#39;La que se avecina&#39; se convierte en un western para celebrar sus 200 episodios
'La que se avecina' se convierte en un western para celebrar sus 200 episodios

Un tráiler de cine

El tráiler de este peculiar episodio muestra parte de esta aventura con estética de western. En ella, las mujeres del pueblo sueñan con escapar de esa ciudad sin ley y deciden organizar un asalto al banco para conseguir el dinero necesario. Entre caballos, duelos y salones, el capítulo combina la esencia cómica de la serie con una producción más cinematográfica. Además, los guionistas han aprovechado la ocasión para rendir homenaje a los seguidores más veteranos con un guiño a Mauri y Fernando, los personajes de 'Aquí no hay quien viva' interpretados por Luis Merlo y Adrià Collado, que vuelven a encontrarse y se funden en un beso lleno de nostalgia.

Esta proyección especial sirve como antesala a la temporada 16 de 'LQSA', que se estrenará el 18 de noviembre en Prime Video con ocho nuevos episodios de menor duración, tan solo 50 minutos. Tras dieciséis temporadas y doscientos capítulos, los vecinos más famosos de la televisión española vuelven a demostrar que su universo no deja de crecer y que, por primera vez, su humor también conquista la gran pantalla.

