'La que se avecina' anuncia su salto al cine para celebrar una cita muy especial

Por Alejandro Rodera

'La que se avecina' tiene cuerda para rato, y no solo en la televisión. La comedia avanza con paso firme y, tras cumplir con el año de espera de rigor, ya ha anunciado la fecha de estreno de su decimosexta temporada en Prime Video: el 18 de noviembre. De este modo, la popular serie regresará justo doce meses después del debut de su antecesora, aunque en esta ocasión el mundo del streaming se le quedará pequeño.

Junto al anuncio de la fecha de estreno, la plataforma digital de Amazon ha desvelado que 'La que se avecina' vivirá un evento muy especial en las próximas semanas. Y es que la ficción producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films también se podrá ver en los cines. Como resultado de una alianza con Cine Yelmo, el episodio 200 de la serie, que está incluido en esta nueva entrega, se lanzará en más de 40 salas de la cadena de exhibición.

Jordi Sánchez y Nathalie Seseña en la temporada 16 de 'La que se avecina'

Las proyecciones especiales estarán enmarcadas en el espacio de +Que Cine de la compañía, que habitualmente sirve para lanzar propuestas de anime, teatro y ópera, entre otros ámbitos. Por el momento, se ha anunciado que las entradas ya se pueden adquirir a través de la venta anticipada para las sesiones de los días 11 y 15 de noviembre en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, A Coruña, Vigo o Bilbao.

Además de anunciar este evento, que permitirá a los fieles fans de 'La que se avecina', Prime Video también ha adelantado que ese episodio 200 contendrá una "" que nos "mantendrá pegados al sofá como un koala a su eucalipto". En su cuenta de Instagram, la directora Laura Caballero ha desvelado que el capítulo se titulará 'Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un saloon a doble altura' y, como se puede apreciar en las imágenes,

Vecinos para siempre

El reparto de la temporada 16 contará entre sus filas con Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Félix Gómez, Carlos Areces, Luis Merlo, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Mamen García, Macarena Gómez, Nacho Guerreros, Raúl Peña, Paz Padilla y Daniel Muriel, quienes abrirán nuevos negocios, se enfrentarán a diferentes retos personales e incluso perseguirán a terroristas en la inminente nueva tanda, que nos llevará de vuelta a Contubernio 49 a través de los guiones de Alberto Caballero, Daniel Deorador, Carla Nigra y Elisabeth Lorda i Cruz.