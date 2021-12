Tras unos programas llenos de talento y de espectáculos impresionantes, la séptima edición de 'Got Talent España' ya tiene ganadores: el Dúo Turkeev. La pareja de acróbatas, que se llevaron el pase de oro de Risto Mejide en la cuarta jornada de audiciones, ha sido la vencedora del talent show producido por Fremantle gracias a una actuación llena de emoción.

Dúo Tarkeev, ganador de 'Got Talent España 7'

Y es que el número protagonizado por Dyma y Julia fue un emotivo reflejo de lo que es su familia, ya que a través de unas acrobacias impresionantes contaron su historia, desde cómo se conocieron, cómo se enamoraron y cómo tuvieron dos hijas en común que, para sorpresa de todos, también participaron en el show. A la pequeña Liliya ya pudimos verla esta misma edición, ya que llegó a la Semifinal, pero la participación de la más pequeña de todas fue lo más inesperado.

El escenario donde Dúo Turkeev relató su amor familiar fue también algo destacable de la actuación, ya que pudimos ver cómo todo se desarrollaba en una plaza de un pequeño pueblo donde la Navidad está a la orden del día y la nieve es otro elemento más del espectáculo. En definitiva, el dúo proveniente de Rumanía se impuso a Jorge Pineda, el Rey Enigma y Diepstraten, los otros tres finalistas más votados.

Unos mensajes de cariño

En la final de la séptima edición de 'Got Talent España', Dúo Turkeev recibió varios mensajes por parte de sus seres queridos y de gente a la que admiran. Lili Turkeev, Madre Dyma; Yrina Galenchik, hermana de Julia; Alan Silva, finalista de 'America's Got Talent'; Dúo Transcend, finalistas de 'Got Talent Champions EEUU' y Alex Magala, ganador de 'Got Talent Rusia', son algunos de los que han dedicado unas bonitas palabras a la familia.