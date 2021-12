14 actuaciones compiten por conseguir una plaza en la Gran Final del formato producido por Fremantle.

La final de 'Got Talent España 7' cada vez está más cerca. El formato de talentos emite el 3 de diciembre de 2021 su tercera semifinal, una gala en la que otros catorce artistas luchan por estar en la Gran Final y convertirse en el ganador de la edición. Según detalla el avance, parece que se trata de un programa muy variado en el que hay actuaciones de disciplinas muy diversas.

Uno de los números que más destacan en el vídeo promocional del espacio de Mediaset es la del humorista Álvaro Gili, quien se atreve a realizar un polémico chiste delante de Risto Mejide. El cómico hizo un llamativo chascarrillo sobre la diferencia de edad entre parejas: "Lo nuestro es imposible porque te saco cuatro mundiales". La reacción del miembro del jurado no se hizo esperar: "Te la has jugado", le dijo al concursante. Acto seguido, Mejide hizo una broma sobre su relación con Laura Escanes: "Yo no le saco cuatro, le saco cinco mundiales", comentó.

Además de esta polémica actuación, la gala cuenta con la participación de otros peculiares artistas como la bailarina de 87 años Paddy Jones, quien anuncia que su retirada será después de su aparición en el espacio de Telecinco. También hay trapecistas y hasta un perro que realiza todo tipo de acrobacias en el plató del programa conducido por Santi Millán.