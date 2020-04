Dwayne Johnson prepara su regreso a HBO con una serie de lucha libre

Dwayne Johnson saltará del fútbol americano a la lucha libre con su nueva serie para HBO. Una vez finalizada 'Ballers', que contó con cinco temporadas en la cadena de pago estadounidense, el actor ejercerá de productor ejecutivo de 'Tre Cnt', aportando su valioso punto de vista acerca de un mundo que ha conocido de primera mano como luchador profesional de la WWE.

Dwayne Johnson en 'Ballers'

No obstante, esta ficción no se centrará en grandes espectáculos televisivos como 'SmackDown', sino en la vida de Cassius Jones, un estibador y luchador en horas bajas que, junto a su familia de clase trabajadora y su círculo cercano crea un imperio de la lucha libre. Como informa Variety, la ficción estará ambientada en Third Ward, el barrio de Houston más conocido como The Tre, mostrando la persecución del sueño americano a través de este visceral deporte.

Johnson compartirá el cargo de productor ejecutivo con su socio Dany Garcia y con Issa Rae, que se ha consolidado como una de las creadoras más llamativas de HBO con 'Insecure'. Por su parte, Mohamad El Masri ('Here and Now') participará como guionista y Judah Miller ('Crashing') ejercerá de showrunner del proyecto, que mantendrá a Johnson ligado a la pequeña pantalla al mismo tiempo que prepara 'Young Rock' para NBC.

Entre zombis y parásitos

A pesar de los retrasos de algunas de sus producciones más interesantes, como 'The Undoing' o 'El tercer día', a causa del coronavirus, HBO tiene entre manos varios proyectos que auguran un prometedor futuro. Entre esas nuevas ficciones cabe destacar la adaptación televisiva del videojuego "The Last of Us", que correrá a cargo del creador de 'Chernobyl', Craig Mazin, y el responsable creativo del material original, Neil Druckmann; y la miniserie inspirada en "Parásitos", que ha unido a Bong Joon-ho y Adam McKay para expandir este oscarizado fenómeno.