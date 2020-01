Dwayne Johnson protagonizará 'Young Rock', una comedia inspirada en su vida

Hace apenas unos meses Dwayne Johnson se despidió de 'Ballers', la popular comedia deportiva de HBO, pero parece que le ha cogido el gusto a la televisión. El luchador reconvertido en estrella de blockbusters ha fichado por 'Young Rock', una comedia inspirada en su infancia. NBC ha anunciado por sorpresa el proyecto durante el evento de la cadena en la tour de prensa invernal de la TCA.

Dwayne Johnson

NBC ha encargado once episodios y Johnson aparecerá en cada uno de ellos como presentador de esta comedia co-escrita por la ex-showrunner de 'Fresh Off the Boat', Nahnatchka Khan, y su antiguo colaborador Jeff Chiang, que pretende narrar sus años de formación.

Posible plato fuerte de la próxima temporada

La serie aún no tiene fecha de estreno concreta, sin embargo, teniendo en cuenta el calendario de midseason de NBC, 'Young Rock' probablemente formará parte de las novedades de la temporada 2020-21 junto a la nueva comedia de Tina Fey y Robert Carlock protagonizada por Ted Danson como alcalde de Los Angeles.

Johnson es el presentador y productor ejecutivo del concurso de NBC 'The Titan Games'. El programa emitió su primera temporada a principios de 2019 y se espera que la segunda llegue a lo largo de este 2020. Actualmente le podemos ver en la gran pantalla en "Jumanji 3: Siguiente Nivel", que ha recaudado más de 600 millones de dólares en todo el mundo y protagonizará próximamente "Jungle Cruise" de Disney.