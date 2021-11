Dwight y Sherry se convierten en justicieros en el 7x05 de 'Fear The Walking Dead'

La semana pasada en 'Fear The Walking Dead' conocimos por fin qué había sido de Sarah, Luciana y el resto de este grupo, el único numeroso que todavía permanece unido. Gracias a Sarah, a su obsesión por encontrar a su hermano y a la ayuda inesperada de Josiah y Morgan, también descubrimos que Wendell se encuentra sano y a salvo en la torre que dirige Strand. Sin embargo, no pudo producirse el esperado reencuentro por que Victor no les permite unirse a ellos. Asimismo, Josiah enterró el hacha de guerra tras comprender que la sed de venganza no lleva a ninguna parte y que el perdón debe ser el protagonista.

En el quinto episodio de la séptima temporada de 'Fear The Walking Dead', titulado "Till Death", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 22:10 horas en AMC España, Dwight y Sherry se convierten en los "forajidos éticos" nombrados como Los Caballos Oscuros. Ambos han unido fuerzas para ayudar a toda aquella persona que lo necesite y luchar así contra las injusticias, justificando sus movimientos bajo su propio código ético. Sin embargo, su misión queda pausada cuando Strand los recluta para que se centren en la búsqueda y rescate de Mickey, un nuevo objetivo que les obliga a replantearse su futuro.

La pareja justiciera

Sherry y Dwight en el 7x05 de 'Fear The Walking Dead'

La última vez que Sherry y Dwight hicieron acto de presencia en pantalla lograron refugiarse justo antes de las explosiones gracias al sótano y a la amabilidad de Kevin, Kim y Briga. Desde entonces no habíamos vuelto a saber de ellos, pero esta semana ha llegado la hora de descubrir cómo se han apañado durante todo este tiempo. El amor ha conseguido mantener su unión más fuerte que nunca y, no solo eso, también han creado una dupla perfecta para enfrentarse a todas aquellas personas que traten de hacer el mal. Su objetivo es ayudar, pero sin cometer el gran error de convertirse en Negan, un fantasma del pasado que sigue muy presente en la mente de la pareja. Además, han hecho muy buenas migas con la familia que los acogió, sobre todo con la hija.

Así pues, la pareja ha aprovechado el tiempo para continuar con la labor de ayudar a otros al mismo tiempo que han fortalecido su relación. Pero lo más interesante de toda esta historia es la mención a Padre, algo que cada vez es más recurrente en la serie. Seguimos sin saber a quién hace referencia esa palabra, pero ya son varias las personas que están buscando respuestas a esta incógnita e incluso intentan hallar información a través de la radio. Asimismo, no es el único rompecabezas que tienen en mente porque Kevin y Kim cada vez soportan menos estar en el refugio, sobre todo porque el lugar está a punto de desmoronarse y se están quedando sin comida.

El reencuentro con Strand y su doble juego

Victor Strand en el 7x05 de 'Fear The Walking Dead'

La tensión vuelve a aumentar cuando Sherry y Dwight sufren una emboscada por parte de Howard. Lo más normal es que todos pensáramos que era un plan de Strand, pero nada más lejos de la realidad. Evidentemente sabía de la existencia de una misteriosa pareja que ayuda a las personas y que tienen una buena reputación, pero lo que desconocía es que detrás de esos trajes negros se escondían sus viejos amigos. Con ellos no llegó a tener ningún problema el tiempo que coincidieron, motivo por el que Victor se atreve a pedirles que encuentren a Mickey, una de las habitantes de la torre que logró salir por sus propios medios para ir en busca de Cliff, su marido.

Según las palabras del propio Strand solo busca el bienestar de la gente que habita la torre, pero si la mujer a la que ha hecho referencia se fue, tuvo un motivo de peso. Además, ni Sherry ni Dwight terminan de confiar en Victor debido a su historial, especialmente cuando comprueba que tiene demasiadas similitudes con Negan. Si nos paramos a pensar, el que fuese líder de los Salvadores, también tenía el mismo propósito, pero terminó convirtiéndose en uno de los mayores villanos de la historia. E incluso la comunidad creada por Victor se llama El Santuario, mismo nombre que recibió el lugar dirigido por Negan. Por este motivo, Dwight y Sherry han establecido su propio código ético que les impide realizar cualquier tipo de acción que les acerque a la persona que casi logra separarles de por vida.

No obstante, aunque han rechazo la oferta de Strand de recibir alojamiento en la torre a cambio de encontrar a Mickey, deciden ponerse en marcha y buscar a la mujer, dando con su paradero de una forma demasiado sencilla y rápida. Este encuentro resulta mucho más interesante de lo esperado, sobre todo por la información que aporta sobre la torre, reconociendo que consiguió salir por su propia cuenta ya que Victor los tiene encerrados y solo él y sus hombres conocen la forma de salir de manera segura. Además, como curiosidad y para añadir un toque de humor, Dwight descubre que se trata de una antigua famosa luchadora que tenía un espectáculo con su marido, un dato que puede parecer irrelevante, pero que adquiere sentido en la recta final del episodio.

Arriesgar por amor en lugar de ir a lo seguro

Mickey en el 7x05 de 'Fear The Walking Dead'

Tras aceptar la ayuda mutua, regresan al sótano en busca de recursos para iniciar el viaje en busca de Cliff, sin embargo, descubre que Kim y Kevin han sido asesinados y que Briga se ha convertido en caminante. Este giro de los acontecimientos es la excusa perfecta para hacer que Dwight decida dar marcha atrás en sus planes y, por el contrario, Sherry opte por acompañar a Mickey, separando de nuevo a la pareja y abriendo otra brecha. El cambio es brusco y cuesta un poco comprender estas decisiones cuando dos minutos antes parecían más unidos que nunca, pero ambos tienen sus motivos. Por un lado, Sherry sabe el dolor que siente Mickey al estar alejada del amor de su vida y quiere ayudarla a toda costa. Por otro lado, Dwight tiene miedo de cometer los mismos errores y prefiere ir a lo seguro sin dar más pasos en falso. Las dos opciones son comprensibles y hacen que el episodio adquiera un nuevo rumbo.

De este modo, Sherry y Mickey logran llegar hasta el gimnasio, momento en el que la tensión crece de nuevo mientras intentan abrirse paso entre una horda de caminantes. No obstante el mejor momento de todo el capítulo se produce justo cuando después de encontrar a Cliff convertido en caminante y romper toda la esperanza, ambas se encuentran encima del cuadrilátero y rodeada por los caminantes. Aquí tiene lugar una de las secuencias de mayor acción en la que se conjugan a la perfección la tensión y la comedia. En concreto, comienza con Dwight apareciendo a modo de héroe reconociendo que no pueden unirse a Strand porque él fue quien mandó asesinar a Kevin y su familia, por lo que es un villano más en sus vidas. Esa información solo es la mecha que inicia una de las mejores escenas.

La secuencia en cuestión es digna de mencionar porque se trata de una especie de coreografía perfectamente elaborada que se mueve entre lo cómico y lo épico de una forma espectacular. Los tres unen fuerzas para acabar con los caminantes, pero al contrario de lo que estamos acostumbrados, lo hacen en un tono más exagerado al imitar los movimientos típicos de los luchadores de wrestling, permitiendo que Dwight disfrute como un niño pequeño mientras los espectadores asistimos a un gran espectáculo. Al acabar y volver a la calma, el episodio retoma un tomo más melodramático, especialmente cuando Dwight confiesa que prefiere vivir luchando y que está deseando formar una familia con Sherry. Sin embargo, el romanticismo se pierde una vez inician el camino en busca de lograr su nuevo objetivo de encontrar a Padre, instante en el que sufren una nueva emboscada por parte de personas cuya identidad desconocemos, pero que dicen estar buscando también a Padre y querer unirse a ellos.