Dra. Vincent ('Los pies me están matando'): "Con la telemedicina profundizas más en la historia del paciente"

El coronavirus cambió de la noche a la mañana nuestras vidas y durante el confinamiento dejamos de hacer cosas que hasta el momento nos parecían básicas, como acudir a la consulta del médico. Tras unos meses sin poder atender presencialmente a sus pacientes y viendo que la situación parecía no tener fin, la podóloga Ebonie Vincent y su colega Brad Schaeffer decidieron comenzar a pasar cita de forma online. Las cámaras de DKiss han estado ahí para grabar la experiencia y mostrar cómo es está nueva realidad en 'Los pies me están matando: primeros pasos', que se estrena el viernes 27 de noviembre a las 21:45.

La podóloga Ebonie Vincent pasa consulta online en 'Los pies me están matando: primeros pasos'

En cada entrega, los espectadores podrán descubrir tres casos nuevos de pacientes que tienen que recurrir a esta modalidad de consulta porque tienen graves problemas y deben recibir un diagnóstico para poder entrar en quirófano cuando se reactiven las operaciones no urgentes. Los seguidores de 'Los pies me están matando' no solo estarán presentes en las consultas online, sino que también podrán ver cómo afrontan los pacientes los tratamientos y cómo se preparan para las cirugías que les cambiaran la vida. Así, conocerán a Courtney, una mujer que sufre una enfermedad rara llamada hemihipertrofia, que hace que un lado de su cuerpo crezca más que el otro, por lo que uno de sus pies tiene un tamaño tan desorbitado que le hace imposible caminar.

¿Qué pueden esperar los espectadores de este nuevo programa?

Los espectadores podrán conocer a los pacientes y cómo nos fue en cuarentena. Lo único que todos tenemos en común estos días es que estamos experimentando una pandemia. Es más fácil desarrollar empatía por estos pacientes que tienen que acceder a la atención médica a través de la telemedicina porque no podemos ir a ninguna parte.

Cuando estás en telemedicina, obtienes más de la historia de fondo, profundizas más en cuál es el problema del paciente en el día a día

¿Cuáles son las principales diferencias a la hora de trabajar con pacientes a través de las comunicaciones de la telemedicina?

Bueno, es difícil no poder tocar el pie del paciente. Presencialmente puedes preguntarle "¿esto duele?". Y luego puedes decir: "está bien, porque la estructura que estoy tocando es esta y esto es lo que duele". Entonces, en telemedicina es como si le estuviera pidiendo a la madre del paciente o al cónyuge del paciente o incluso a los propios pacientes que tocasen un área determinada donde creo que podría haber un daño y les pregunté si eso duele. Estoy haciendo este examen físico virtual para poder tener una mejor idea de la anatomía de lo que duele. Así que eso en sí mismo es definitivamente un desafío. Pero al mismo tiempo, siento que cuando estás en telemedicina, obtienes más de la historia de fondo, profundizas más en cuál es el problema del paciente en el día a día: cómo andas, déjame ver, caminas con bastón, todo este tipo de cosas son importantes. Y esas cosas cuando estás en persona pasan a un segundo plano en el examen físico. Y en esta era de la telemedicina, ha cambiado; tienes más fondo en lugar de más parte de la anatomía. Pero ambos son muy vitales, por lo que la telemedicina no sustituye a la cita hospitalaria, pero definitivamente nos ayuda a comenzar.

¿Dirías que debido a la telemedicina terminó teniendo más vínculos o aprendiendo más sobre ciertos pacientes?

Sí. Incluso en la atención postoperatoria y la atención posterior, puedo acceder a mis pacientes con más frecuencia porque no es necesario que tengamos una cita programada para el paciente. Es más, ahora el paciente tiene acceso a varios canales en línea para que todas sus preguntas sean respondidas, para que podamos mantenernos al día. Entonces, de una manera extraña, creo que la telemedicina, como muchos pronosticaron, no desaparecerá en el corto plazo porque le está brindando a las personas un nivel de acceso a sus médicos que normalmente no tendrían.

Una de los problemas más comunes es el pie de atleta, como hemos podido comprobar en las citas médicas del programa. ¿Qué le sugerirías a alguien con un caso leve? ¿Existe algún medicamento que pueda comprar en la farmacia o es mejor visitar a un médico especializado de inmediato?

El pie de atleta es muy común. Y, por lo general, se debe a que sus glándulas sudoríparas son demasiado productivas. Como es una enfermedad tan común, existen varios medicamentos de venta libre que se pueden tomar o aplicar en la piel para ayudar a curarse. Pero lo principal es no tener el entorno para que prospere el hongo, lo que significa simplemente mantener los pies secos y asegurarse de cambiarse los calcetines. Si tiene un problema de glándulas sudoríparas hiperactivas y sus pies están sudorosos, debe intentar aplicar un poco de polvo o antitranspirante para reducir un poco la humedad.

¿Qué consejo le das a tus pacientes que quieren comprar zapatos o que hacen deporte para evitar el pie de atleta?

Siempre sugiero a mis pacientes que si hacen ejercicio todos los días, se aseguren de tener un par de calcetines extra. Debes intentar asegurarte de cambiar tus zapatos de cada tres a seis meses, dependiendo de tus actividades, porque los zapatos en sí podrían tener una infección por hongos o bacterias. Para otras cosas, solo asegúrate de tener una buena higiene, debes lavarte los pies con agua y luego asegurarte de que estén secos.

He escuchado cosas bastante extrañas como remojar los pies en lejía, ¡definitivamente no se debe hacer eso!

Y hablando de higiene, ¿hay un error común que cometen muchas personas en términos de higiene o cuidado de los pies en general?

En términos de higiene, no creo que se pueda cometer un error al usar agua y jabón, eso es genial. Pero en términos de otras cosas que la gente hace... he escuchado cosas bastante extrañas como remojar los pies en lejía, ¡definitivamente no se debe hacer eso! Aplicar peróxido todos los días no es bueno. Sé que la gente lo hace cuando tiene heridas abiertas, pero no es lo correcto, porque estás maltratando una piel sana. Hubo un caso en el un paciente estaba poniendo ajo en áreas con hongos, ¡eso no funciona en absoluto! Hay varias recetas, medicamentos que se pueden comprar sin receta para el pie de atleta, así que no hagas eso.

El podólogo Brad Schaeffer pasa consulta de manera telemática en 'Los pies me están matando: primeros pasos'

En el programa dais consejos muy variados a los pacientes. ¿Qué hay que hacer para mantener los pies sanos?

Solo debes ponerte un buen par de zapatos. No todo el mundo tiene el mismo tipo de pie. Hay personas con pies planos, personas con un arco alto, personas que tienen un arco realmente bueno cuando están sentados y luego se levantan y simplemente desaparece, es un arco colapsado. Entonces, cualquier tipo de persona necesita tener una buena base de calzado y si es necesario, plantillas. No todo el mundo necesita plantillas de

calzado, pero es algo que se puede considerar en cualquier momento si se tiene algún tipo de dolor en el pie, el solo hecho de tener ese soporte para el arco realmente ayuda a sus pies a soportar todo el peso de su cuerpo. Si tiene dolor en el pie, necesita un buen calzado y un posible buen par de plantillas.

Otro de los problemas que pueden experimentar tus pacientes son los dolores por usar tacones durante largos periodos de tiempo. A la hora de comprar un nuevo par de tacones, ¿qué se debe tener en cuenta?

Tienes que probarlos antes de salir a usarlos. Porque si usas un par de tacones nuevos por primera vez y sales a todas partes, habrá callos, ampollas, todo tipo de dolor. Pero como regla general, cuando buscas tacones, definitivamente debes intentar, si puedes, encontrar un tacón con puntera más ancha o uno abierto. Desafortunadamente, la forma en que se diseñan los tacones no tiene la forma de nuestro pie. Por lo tanto, tener los dedos de los pies abiertos, o al menos la caja de los dedos más ancha, dará espacio para menos fricción en los dedos y menos apiñamiento también. Si puedes, si no estás tratando de salir y ser demasiado sexy, intenta limitar la altura del tacón tanto como puedas, aún puedes obtener el aspecto estético deseado con menos altura del talón. Así que yo diría que dos, tres pulgadas serían buenas, de cuatro a seis pulgadas es probable que no puedas caminar y quieras estar sentada todo el rato.