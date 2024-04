Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2024' alcanzó su octava cita semana con Jorge Javier Vázquez al frente la noche del jueves 25 de abril, en la que los concursantes tuvieron que despedirse definitivamente de Claudia Martínez al convertirse en la sexta expulsada de la edición. Además, se celebraron las pruebas de localización y de líder, que dieron paso a unas nominaciones que situaron en la palestra a Miri Pérez-Cabrero, Arkano, Arantxa del Sol y Rubén Torres.

Antes de conocer la expulsión definitiva de Claudia y con ella ausente aún tras su evacuación, el resto de sus compañeros se enfrentó a un nuevo juego de localización en el que, por fin,. A continuación, como ya se había adelantado en ' Supervivientes: Tierra de nadie ', los ganadores de la "semifinal" de líder de cada grupo. No obstante, la organización implementó un cambio que perjudicó notablemente uno de los atractivos de la estructura, la velocidad, puesto que por primera vez

De esa forma, tanto el duelo entre Kiko Jiménez y Pedro García Aguado para la nueva Playa Condena, como el de Gorka Ibarguren y Arkano para la nueva Olimpo, estuvieron pasados por agua con ciertos momentos de "pequeñas apneas" que buscaban sumar dificultad a la noria. A esto se sumó que, en un momento de la prueba, los concursantes solo pudieron sujetarse con las piernas, dado que llevaban demasiado tiempo aguantando en la estructura. Unos llamativos cambios, a veces hasta desconcertantes, no parecieron convencer a gran parte de la audiencia, la cual tuvo que ver girar a los concursantes alrededor de 20 minutos por duelo, hasta que Kiko venció en el primero y Gorka, en el segundo.

Dos debutantes por motivos diferentes

Playa Olimpo inauguró las nominaciones, en las que Miri acumuló cuatro votos, con Arkano el único que no la nominó. La concursante se había ganado el "castigo" tras un robo de su grupo a sus rivales, autorizado por la organización, por el que la concursante intentó justificarse ante el otro equipo sin dar precisamente muy buena imagen a sus propios compañeros. Mientras, Arkano fue el elegido por Gorka: "Sé que muchos no lo vais a entender, pero tiene una explicación: Arkano es la cosa más bonita que me llevo esta semana, hemos hablado mucho. Estaba de bajón y hemos llegado a la conclusión de que necesita sentir el cariño del público".

Las palabras del vasco emocionaron a un agradecido Arkano, el cual se mostró tanto esperanzado por recibir ese "chute de energía" de los espectadores, como conforme en caso de que tuviera que abandonar el reality, dado su bajo ánimo de los últimos días. Mientras, en Playa Condena, Arantxa recibió tres votos también por su aparente malestar en el reality, después de que hubiera llorado en pleno directo, sobrepasada por la experiencia. A ella se sumó Torres, que debutaba en la palestra al igual que Arkano, por decisión de Kiko: "Es el único que no ha estado expuesto y por la desavenencia que he tenido, quiero que sea un escarmiento para ver cómo se toma esta semana".