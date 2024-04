'Supervivientes' (21%) sentencia a 'Una vida menos en Canarias' (7,8%), que no toca fondo

Por Redacción |

'Supervivientes' no muestra síntomas de desgaste, y es que el reality show ha cogido carrerilla y no se baja de la marca del 20%. En su octava gala, tan solo cede -0,3 puntos al conseguir un espectacular 21%. De este modo, acaba por sentenciar a 'Una vida menos en Canarias', que no toca fondo. La ficción de Antena 3 pierde -1,2 puntos y se conforma con un 7,8%.

El cine de La 1 no sale bien parado en la cuarta noche de la semana. 'El callejón de las almas perdidas' tan solo obtiene un 6,1%, lo que supone un descenso de -1,4 puntos respecto a la película del jueves anterior. Además, se ve superado por 'Horizonte', que se alza +0,3 puntos hasta el 6,5%. El cine de laSexta baja -1 punto con 'La llorona', que anota un 3,6%. Destaca el dato de 'En primicia', en La 2, que crece +1,3 puntos hasta el 3,9%.

4 estrellas783.000 5,9% Cine El callejón de las almas perdidas 524.000 6,1%

Las recetas de Julie con Renaud Darmanin184.000 1,7% Cifras y letras477.000 3,8% La matemática del espejo Emilio Aragón 293.000 2,2% En primicia Federico Jiménez Losantos 434.000 3,9% Documentos tv Kant, el experimento de la libertad 141.000 1,9%

El hormiguero Dabiz Muñoz 2.156.000 16,4% Una vida menos en Canarias Muerte en el set 757.000 7,8%

First dates618.000 5,3% First dates1.089.000 8,3% Horizonte474.000 6,5%

Supervivientes exprés1.516.000 11,5% Supervivientes1.494.000 21%

laSexta clave635.000 5,7% El intermedio1.016.000 7,7% Cine La llorona (2019) 324.000 3,6%

La reposición de 'Una vida menos en Canarias' se hunde en un 3,7% (-1,4)

5,3% para la película de La 1, que pierde -2,2 puntos en una semana

La película de laSexta se deja -0,4 puntos hasta el 3,5%

-1,4 puntos desciende 'El desmarque' (2,9%)

Cine 2 Juego de armas 167.000 5,3%

Afganistán: La tierra herida Jihad 103.000 2,3% Conciertos Radio 3 Mundo prestigio 42.000 1,5% Los secretos naturales de la zona ecuatorial Las Galápagos 31.000 1,5%

Una vida menos en Canarias Muerte en la universidad 213.000 3,7% Cine Seducida por el peligro 74.000 2,5%

Horizonte (Continuación)474.000 6,5% El desmarque: Madrugada66.000 2,9%

Supervivientes (Continuación)1.494.000 21% Casino gran Madrid online show246.000 11%

Cine 2 Tornado magnético 130.000 3,5%

La Moderna707.000 7,9% La promesa924.000 11,4% El cazador stars540.000 7,3% El cazador740.000 9% Aquí la Tierra1.019.000 10,3%

Saber y ganar593.000 6,2% Grandes documentales318.000 3,6% Incluye: - El gibón, el simio cantarín349.000 3,9% - El gibón, el simio cantarín330.000 3,7% - Los secretos naturales de la zona ecuatorial El reino de coral 287.000 3,4% Documenta2154.000 2% Incluye: - Planeta arqueología. Cuando se explica el pasado por m Conseguir que hablen los cuerpos 152.000 2% Los Durrell76.000 1%

Sueños de libertad1.286.000 13,6% Pecado original1.026.000 11,9% Y ahora, Sonsoles926.000 12,2% Pasapalabra1.735.000 18,6%

Todo es mentira628.000 7,1% Tiempo al tiempo197.000 2,6%

Así es la vida764.000 8,2% TardeAR938.000 11,9% Reacción en cadena1.119.000 12%

Zapeando543.000 5,9% Más vale tarde588.000 7,5%

La hora de La 1282.000 12,5% Mañaneros243.000 7,7% Ahora o nunca527.000 6,5%

That's English11.000 1,7% Inglés en TVE14.000 1,5% La 2 express17.000 1,2% Zoom tendencias23.000 1,3% Documenta221.000 1% Incluye: - La controversia del arte El diamante de Banjarmasin 21.000 1% Pueblo de Dios Caravaca, la ciudad de la cruz 16.000 0,7% Aquí hay trabajo13.000 0,5% La aventura del saber12.000 0,5% Grande y hermoso21.000 0,8% Culturas 217.000 0,6% Mañanas de cine Vivo para matarte 91.000 2,5% Rincones de Australia106.000 1,8% Rincones de Australia124.000 1,6% Carreteras extremas La española adicta a los inviernos 272.000 2,8%

Espejo Público416.000 15,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Cuscús con mejillones 1.007.000 21% La ruleta de la suerte1.664.000 22,7%

Love shopping tv0.000 0% ¡Toma salami! Italianos en España 13.000 0,8% Planeta Calleja Clara Lago 43.000 2% Alerta Cobra Operación Job 46.000 1,9% Alerta Cobra Caza a Semir 78.000 3,3% En boca de todos186.000 5,3%

Reacción en cadena16.000 2,9% La mirada crítica346.000 14,8% Incluye: - Entrevista Emiliano García-Page 332.000 14,7% Vamos a ver425.000 14,8% Vamos a ver más777.000 11,6%

Aruser@s el humorning227.000 13,8% Aruser@s398.000 16,9% Al rojo vivo532.000 13,4%

'Antena 3 noticias 1' arrasa con un 24,3%, que supera a la suma de 'Telediario 1' (10,8%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (10,7%), con datos muy similares entre sí. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' consigue un 20,7%, también superior a la suma de 'Informativos Telecinco 21:00' (10%) y 'Telediario 2' (9,6%).

Telediario matinal163.000 18,7% Informativo territorial 1390.000 6,5% Telediario 11.057.000 10,8% Informativo territorial 2915.000 9,5% El tiempo 1778.000 8,2% Telediario 21.138.000 9,6%

Noticias de la mañana188.000 14,1% Antena 3 noticias 12.359.000 24,3% Antena 3 noticias 22.408.000 20,7%

Noticias Cuatro 1429.000 5,8% El desmarque Cuatro 1291.000 3% Noticias Cuatro 2378.000 4,4%

Informativos Telecinco Matinal56.000 6,2% Informativos Telecinco Matinal91.000 6,4% Informativos Telecinco Matinal210.000 9,9% Informativos Telecinco 15:001.039.000 10,7% Informativos Telecinco 21:001.166.000 10%

laSexta noticias 14h1.008.000 10,9% laSexta noticias: Jugones631.000 6,4% laSexta noticias 20h801.000 9,1%

Antena 3 lidera la jornada al conquistar a un 14,1%. Sin embargo, Telecinco queda en segundo lugar no muy lejos, pues firma un 12,6%. A mayor distancia se encuentra La 1 con un 8,4%, seguida de laSexta (7,5%). Cuatro anota un 5,4%. Completan FDF (2,7%), La 2 (2,5%), Energy (2,5%) y Nova (2,3%).