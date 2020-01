La "ecológica" Carmen Lomana explica por qué usa abrigos de piel natural: "Los sintéticos contaminan mucho"

Carmen Lomana ha comenzado el año 2020 con una nueva polémica y siendo muy criticada por su última publicación en las redes sociales. Y no es para menos, pues la celebrity posó con un abrigo de piel en dos fotografías junto a las cuales escribía: "Hay que empezar el año sin perder las buenas costumbres. Hoy toca la típica foto de escalera que os gusta".

Carmen Lomana, con su abrigo de piel

Hasta aquí todo bien, pero lo que no ha gustado a sus seguidores es cómo seguía el texto en el que explicaba cómo era el abrigo que estrenaba en ese frío día. "Piel natural porque soy ecológica. No debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables". Si bien no es llamativo verla con pieles, ya que los luce en infinidad de ocasiones, lo que ha chocado es la reflexión de la "ecológica" Carmen Lomana.

Son muchos los que han aprovechado esta publicación para insultarla de todas las formas habidas y por haber. También ha habido otros que han querido explicarle que "un textil vegetal es más ecológico que matar un bicho, despellejarlo y ponértelo encima" y hacerle ver que "te estás vistiendo con la piel del cadáver de un animal y encima te atajas haciéndote la ecológica". Habiendo perdido varios seguidores que sentían "ganas de vomitar", otros han hecho uso de la ironía: "Los pobres sois los culpables del cambio climático que no os enteráis con vuestros jerseys sintéticos".

Lomana llama "patética" a Greta Thunberg

El 7 de diciembre de 2019, durante la Cumbre por el Clima celebrada en Madrid, una de las activistas más esperadas fue Greta Thunberg y fueron muchos los ciudadanos que hablaron de ella. Carmen Lomana quiso mostrar su opinión sobre la joven que atravesó el Atlántico en catamarán comentando lo siguiente: "Esta niña es patética y sus padres más, que la explotan sabiendo que está enferma".