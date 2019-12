Carmen Lomana califica de "patética" a Greta Thunberg y carga duramente contra ella

Madrid acoge desde el 2 de diciembre la Cumbre por el Clima, en la que se han reunido líderes de diversos países, activistas y empresarios para tomar medidas que atajen la crisis climática actual. Una de las activistas más esperadas ha sido Greta Thunberg, que atravesó el Atlántico en catamarán, lo que la ha convertido en la comidilla de medios y famosos, como Carmen Lomana.

Carmen Lomana y Greta Thunberg

Aunque la joven sueca acumula seguidores en todo el mundo, no por ello tiene menos detractores. En este último grupo se encuentra Carmen Lomana, que le dedicó unas duras palabras en un comentario en Instagram: "Esta niña es patética y sus padres más, que la explotan sabiendo que está enferma".

En defensa de la adolescente Asperger que se ha convertido en icono de la lucha verde han salido varios usuarios, entre los que destaca el actor Pol Monen. En su réplica a Carmen Lomana, Monen escribía que "el mundo necesita más Gretas. El planeta es de todos, pero los políticos no están a la altura del desafío enorme que supone el cambio climático".

No es la primera vez

No es la primera vez que Lomana arremete contra Greta Thunberg. En octubre de 2019, en 'Todo es mentira' ya dijo que no soportaba a la adolescente ni a su familia. Y apenas un día después de su comentario en redes, la socialité publica un artículo en La Razón. En él dice no entender "la cara de cabreada y perturbada que tiene la niña Greta Thunberg", entre otras consideraciones sobre los "múltiples problemas psicológicos" que considera padece la activista.