El pasado domingo 8 de mayo tuvo lugar en Turín la alfombra turquesa que daba inicio al Festival de Eurovisión 2022, por donde desfilaron los representantes de todos los países junto a sus delegaciones. A pesar de la expectación hacia los cantantes y sus elegantes galas, un espontáneo ecologista fue quien robó la atención del público al intentar asaltar la alfombra.

Mahmood y Blanco en la alfombra turquesa de Eurovisión 2022

El asalto se produjo durante el posado de Mahmood y Blanco, representantes de Italia en el Festival. El activista entró al grito de "no habrá música en un planeta muerto", intentando desenrollar una pancarta para exigir que se utilice la música en apoyo a la emergencia climática.

El espontáneo destacó que tenía que dar un mensaje muy importante, pero no le dio tiempo a transmitirlo, ya que el personal de seguridad lo echó de inmediato. La primera reacción de Mahmood al ver lo que estaba sucediendo fue querer huir de la alfombra abandonando a su compañero, pero el presentador lo detuvo y lo tranquilizó.

Presencia de ecologistas en la alfombra

El espontáneo al que tuvieron que detener no fue el único activista que se encontraba en la alfombra turquesa. Varios miembros del grupo ecologista Extintion Rebelion se ubicaron en la zona cercana a la salida de los artistas con una enorme pancarta: "Pedimos a los artistas que hablen sobre la emergencia climática, no se está haciendo lo suficiente. No queremos bloquear el evento, sino que se utilice el poder de la música para contrarrestar la emergencia", explicaron.