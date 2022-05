Los representantes de Finlandia, Reino Unido, Macedonia del Norte, Bélgica, Alemania, República Checa, Rumanía y Irlanda juegan al "Fuck Marry Kill".

Almudena M. Lizana

Casi todos los representantes de Festival de Eurovisión 2022 ya se conocen entre ellos. Distintos actos de presentación, varias Preparty por toda Europa y el contacto por las redes sociales ha hecho que entre ellos se haya creado ya una gran familia en la que tienen claro que esto no es solo una competición, sino que van a disfrutar de cada paso por su aventura eurovisiva.

Muchos de los representantes de la edición de 2022 han viajado hasta Madrid para celebrar juntos la Preparty y en FormulaTV hemos estado con ellos. Además de las entrevistas que ya se pueden ver en la web, hemos jugado con ellos al "Fuck, Marry, Kill", entre todos los candidatos. Tenían que seleccionar tres papelitos de un bol, en cada uno de ellos aparecía un representante, y sería entonces cuando tendrían que responder con quién se casarían, con quién se acostarían y a quién matarían.

The Rasmus, Sam Ryder, Andrea, Jérémie Makiese, Malik Harris, We Are Domi, WRS y Brooke Scullion, representantes de Finlandia, Reino Unido, Macedonia del Norte, Bélgica, Alemania, República Checa, Rumanía y Irlanda, respectivamente, son los que se han atrevido a jugar a este divertido juego: ¿A quiénes habrán elegido cada uno de ellos?