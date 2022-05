Con la final del Festival de Eurovisión 2022 a la vuelta de la esquina y a las puertas de la segunda semifinal, una nueva polémica salpicó a Macedonia del Norte la tarde del 8 de abril en Turín. Durante la alfombra turquesa, su representante Andrea, lanzó una bandera de su país al suelo cuando iba a posar para una foto.

Este acto, que puede llegar a estar penado por ley y se ha calificado como acto escandaloso, no sentó nada bien a MRT. la cadena pública de allí, quien se está planteando su posible retirada del festival. Además, el ente público ha exigido disculpas por parte de la representante y duras penalizaciones para toda la delegación.

Tras todo este alboroto, Andrea se pronunció para pedir disculpas en televisión, alegando que no tuvo ninguna mala intención, ya que, solamente, tiró la bandera porque no tenía a nadie a quien pasársela. Por otra parte, se mostró orgullosa de lucir los colores de su país y espera poder seguir participando en el Festival de Eurovisión 2022.

A video of her action at today's opening ceremony, which has been described as "defiling a national symbol", punishable by North Macedonian law. pic.twitter.com/d4Yqja6f3h