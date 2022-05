Eurovisión 2022 dio oficialmente el pistoletazo de salida la tarde del domingo 8 de abril con la ceremonia de apertura, en la que los cuarenta artistas participantes recorrieron la alfombra turquesa en Turín, a los pies del Palacio de Venaria. Una cita en la que, de nuevo, tras arrasar en los ensayos, Chanel Terrero logró triunfar al atraer la atención de todos los presentes, especialmente de los medios, algo que también se vio reflejado en las reacciones que generó en redes sociales.

Chanel recorre la alfombra turquesa de la ceremonia de apertura de Eurovisión 2022 con sus bailarines

La representante española irrumpió en la ceremonia en el puesto 37º de los cuarenta invitados, acompañada por sus cinco bailarines, acaparando todas las miradas con un sobretodo de tul rojo, con una impresionante cola, combinado con un corsé rojo de lunares negros, con escote palabra de honor y una falda asimétrica corta y negra. Un estilismo que Chanel lucía de la mano del responsable de vestuario de la Delegación Española, Raúl Amor, y de la marca It Spain. La cantante deslumbraba así sobre la alfombra turquesa en la que es la única cita del festival en la que los cuarenta representantes son los grandes protagonistas antes de que se celebren las dos semifinales.

De hecho, la popularidad de Chanel provocó que se retrasara notablemente en el recorrido de 200 metros, dadas las ganas de los medios presentes de charlar con ella, antes de encontrarse con los encargados de la cita eurovisiva, quienes tuvieron oportunidad de entrevistarla. "Esta es mi primera canción y es una experiencia muy loca y bonita para empezar. Tengo a mi equipo conmigo y vivirlo con ellos es un sueño", declaraba Chanel, en su encuentro con los presentadores, quienes se deshicieron en halagos hacia su look, el cual no impidió a la artista hacer una tímida gala de sus grandes y conocidas dotes para el baile.

Los fotógrafos no querían dejar ir a Chanel, Lo siento pero eso pasa con los ganadores. #Eurovision — Danno ???? (@danno_daniel) May 8, 2022

los presentadores desquiciados porque chanel llevaba media hora en el photocall porque la prensa la ama, un momento para recordar — ???????????????????? ???????? (@iconic31) May 8, 2022

Europa a los pies de @ChanelTerrero



Vaya clase, elegancia y estilo de la española, increíble!!!



En la alfombra turquesa España ya es ganadora ????????????????????????????#EUROViSION #Eurovision2022 #Chanelazo https://t.co/CFn5z66XQN — Agustin Perez (@TinoTelde) May 8, 2022

Las dos victorias de España en Eurovision pic.twitter.com/BcZpwE0mGA — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) May 8, 2022

Nadie habla de el pedazo de vestido de Chanel .

No le han dado el micrófono de cristal por respeto a sus compañeros pic.twitter.com/9TlNF8SZDr — Mario Gila (@MarioGila1) May 8, 2022

Chanel una vez más lo confirma, ella siempre primera nunca secondary

la mejor vestida con diferencia pic.twitter.com/AuzD1lf9L7 — LaRainDeLaRulo (@RainRulo) May 8, 2022

"España está preparada"

Al hablar con el equipo de Televisión Española, la representante también habló del momento en el que descubrió las reacciones tan positivas que había generado su segundo ensayo: "fue muy fuerte. Cuando salimos empezaron los mensajes y fue: '¿es real?'. Me iba a echar una siesta y no me la eché". Ante este éxito, María Eizaguirre, quien acompañó a la artista, aseguró ante la posibilidad de que Chanel se hiciera con la victoria en Eurovisión 2022 que "España está preparada". "Estoy convencida de que se iba a hablar durante años", apostaba la Directora de Comunicación y Participación de RTVE, tras lo cual aseguró que, de llevarse a cabo el festival en España, se celebraría "una fiesta tras otra".