Edu Soto ('Dos de los nuestros'): "No hay guion que pueda superar nuestra realidad"

Por Almudena M. Lizana |

El 3 de agosto de 2023, Cuatro estrena 'Dos de los nuestros', el nuevo formato de Edu Soto y David Fernández en el que ambos amigos van a vivir una aventura con Bernadette, la caravana en la que van a recorrer España después de haber sido abandonados por sus mujeres. Esta premisa ficticia será el inicio de un viaje en el que los dos actores y cómicos descubrirán nuevos mundos en este formato producido por Fremantle. Por este motivo, hemos podido hablar con Edu Soto para conocer las claves de 'Dos de los nuestros' y mucho más:

Muy bien. Pues es una propuesta que les hago en un momento dado a Fremantle porque hacía mucho tiempo que no hacía algo duradero en tele y de repente se me ocurrió una línea de programa en la que se pudiera mezclar un poco el conocer otros mundos, entrevistas, ficción, roadtrip... Al final, empezamos a tejer juntos este proyecto que en muy poco tiempo se ha colocado en Cuatro y salimos ya a la palestra.

Edu Soto y David Fernández en 'Dos de los nuestros'

No hay guion que pueda superar nuestra realidad

David Fernández y tú habéis tenido un papel fundamental en la creación de 'Dos de los nuestros' ¿verdad?

Sí, porque somos nosotros mismos. Todo gira en torno a nuestra amistad, a nuestra realidad, que nos lleva acompañando durante 23 años, una relación muy estrecha, entonces no hay guion que pueda superar nuestra realidad y parte mucho de nuestra manera de ser y de nuestro universo. Había un esqueleto y una escaleta que seguir, pero la pincelada la poníamos nosotros.

Hablas de realidad, pero partís de una premisa ficticia, que es que os abandonan vuestras mujeres, ¿de quién fue la idea de esa idea?

Necesitábamos una excusa para salir los dos y hacer un viaje y conocer universos distintos. La manera más coherente que teníamos para hacer esto, además siendo lo que representamos por lo que hemos venido haciendo durante muchos años, somos dos tontos, muy tontos. Entonces, lo más lógico es que nuestras mujeres nos mandaran a freír espárragos.

Explícame cómo ha sido el viaje en caravana, porque le habéis puesto hasta nombre a la furgoneta: Bernadette.

Sí, Bernadette se llama. Ha sido un viaje muy entrañable en el que más allá del programa y más allá de lo que el espectador vea, hay un viaje real en el que me reencuentro con un amigo con el que trabajé hace 20 años en Buenafuente y desde entonces no habíamos vuelto a coincidir diariamente. Sí que puntualmente, pero no teníamos esta convivencia del día a día desde hace 20 años y nos echábamos mucho de menos. Si no es por trabajo, es muy difícil que podamos coincidir de esta manera, porque él vive en Cataluña y yo vivo en Madrid, entonces la amistad sigue intacta y cuando nos vemos parece que no ha pasado ni un segundo, pero no te facilita la vida el estar tan lejos y no podernos ver de repente el fin de semana. Este trabajo ha sido un arma de doble filo, por un lado, estaba el trabajo y por el otro la convivencia que ha sido muy dulce.

Este programa no lo hubiera hecho con otra persona

¿Dirías que tu amistad con David es uno de los elementos más importantes de 'Dos de los nuestros'?

El básico sí y no te diré el único porque el programa es también importante, obviamente. Este programa no lo hubiera hecho con otra persona, probablemente. Somos él y yo. De hecho, tengo amigos que son muy buenos, pero que quizás trabajando no nos entenderíamos tanto. Con David nos entendemos dentro y fuera al 200%, con lo cual, no cabe ni un milímetro de duda en que era con él y solo podía ser con él.

En principio, el destino es Santiago de Compostela, pero hay unas cuantas paradas antes... ¿cuántos lugares visitáis de España?

Hay seis programas y en los seis programas intentamos ir a Santiago, pero nos acabamos desviando siempre por h o por b. Algunas veces por tontera, porque somos tontos, y otras veces porque ha habido un accidente que no nos ha permitido llegar y nos hemos encontrado con un universo delante que hemos querido vivir.

Son gente que nos ayuda a conocer el mundo que tratamos de investigar y además son amigos y conocidos

Además, tenéis invitados de lujo como Edurne, Macarena Gómez, El Langui... ¿Qué función tienen ellos en el programa? ¿Son las entrevistas que nos comentabas antes?

El 80% o 90% de las personas que nos encontramos son colegas reales, muy cercanas a David y a mí con quien nos apetecía contar. Luego hay gente como Arkano o El Langui que, por ejemplo, nos los encontramos en el programa en el que hablamos de rap y hip hop y son amigos y además forman parte de ese universo, con lo cual nos abren la puerta del mundo que estamos intentando conocer. Edurne es bastante especialista en el mundo manga que nosotros no conocemos en absoluto. Son gente que nos ayuda a conocer el mundo que tratamos de investigar y además son amigos y conocidos, con lo cual todo cuadra perfectamente.

Edu Soto en 'Dos de los nuestros'

Sobre la cultura urbana que comentabas, ¿has descubierto algún hobby en el programa? ¿Parkour, grafiti? Algo que digas: quiero volver a hacerlo.

Hay varias cosas, pero hay una que me ha sobresaltado mucho. En un programa me meto en una piscina con hielo. Hay que hacer un ejercicio previo de respiración, etc. Y yo tengo verdadero pánico al frío. Pensé que lo iba a pasar fatal, pero descubrí que era algo muy reconfortante y que incluso le pedí el teléfono al tipo que nos hizo de guía en esa experiencia porque quería seguir haciendo eso puntualmente. Es una limpieza de chakras o de alma, o de lo que sea, que me fue muy bien.

Estamos en una época difícil que las audiencias son más complejas, hay menos gente y menos consumo

Todavía no se ha estrenado, pero ¿te imaginas ya una segunda temporada? Nuevos lugares, nuevas actividades...

Para hacer estos seis primeros programas hicimos una lista de por lo menos treinta cosas, con lo cual se nos han quedado en el tintero por lo menos 25 opciones que algunas de ellas nos hubiese encantado hacer, pero al final salieron estas. Tenemos temas para aburrir y habiendo vivido estas seis primeras experiencias, creo que estamos más capacitados para apuntar bien y hacer temas que realmente nos vayan a ser muy útiles y nos vayan a hacer disfrutar. Ahora, la audiencia es la soberana, vuestro portal además es uno de los pioneros en darnos estas buenas o malas noticias y espero que el viernes, cuando me enchufe a primera hora de la mañana, hayan buenas noticias a pesar de estar en una época difícil que las audiencias son más complejas, hay menos gente y menos consumo, pero bueno, espero que la gente que esté consumiendo televisión tenga ganas de vernos y de disfrutar de este viaje, que nosotros en rodaje lo hemos disfrutado muchísimo.

Edu Soto y David Fernández en 'Dos de los nuestros'

En verano siempre es más complicado, quizás si hubiera ido para septiembre, hubiera sido mejor de cara a las audiencias, ¿no?

Sí, puede ser, pero hay muchos programas que se prueban ahora. Además, siendo un formato nuevo... Hoy en día hay mucho miedo a un formato nuevo. Que nos hayan dejado hacerlo ya es algo extraño porque hoy en día todo lo que se hace está probado en 15 países. El verano muchas veces es el lugar donde probar formatos nuevos y espero que funcione y sigamos teniendo nuevos proyectos.

Vamos a pasar al balance que haces de 'Me resbala', ¿qué percepción tienes de estas nuevas entregas en Telecinco?

La verdad es que no estoy muy al día, no sé cómo va, no sé cómo no va. Estoy un poco verde, acabé el rodaje de 'Dos de los nuestros' y he desconectado un poco del planeta, estoy con la vida familiar, con las vacaciones muy merecidas y no sé muy bien de resultados. Lo que sé es que las grabaciones fueron muy divertidas, como siempre, como las otras temporadas y en eso yo no he vivido un cambio drástico. Hemos disfrutado mucho y se ha apuntado gente con la que me gusta mucho trabajar.

'GH VIP' no es un universo que a mí a priori me interese demasiado

Ya para terminar, sabrás que 'Gran Hermano VIP' está a la vuelta de la esquina, se estrena el 14 de septiembre y buscan perfiles nuevos, no a los que estamos acostumbrados habitualmente. ¿A ti te gustaría participar en el reality?

Te prometo que no tengo ni la más remota idea de que esto empieza. No es un universo que a mí a priori me interese demasiado. Estoy interesado en otro tipo de proyectos en los que creo que puedo aportar mucho más mi valía y lo que yo conozco de mi profesión más que en este tipo de programas que respeto y he llegado a ver en algún momento dado. No me veo yo encerrado en una casa, mis hijos y mi mujer me matan. No estoy al día de cómo funcionan estos universos, porque intento conocer lo que para mí es más cercano o lo que a mí me apetecería hacer.