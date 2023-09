'El conquistador' sufre una nueva baja con el abandono de El Carni por un dolor en el pecho

Por Beatriz Prieto |

'El conquistador' emitió su cuarta entrega en La 1 la noche del lunes 25 de septiembre, la cual arrancó con un nuevo abandono: el de El Carni, miembro del equipo de los Yocahu. El sevillano se sumaba así a Mar y Magda, quienes también abandonaron voluntariamente el reality por un grave lesión que la primera dio a conocer en el debate, a causa de un dolor en el pecho.

Después de haber protagonizado una agónica prueba de eliminación en la que logró salvarse por los pelos a causa de la rendición de Polvillo, Cesc Escolà , al encuentro previo a la nueva prueba con los presentadores Julian Iantzi

"Estoy lesionado del pecho desde que me tiré en la primera prueba. A pesar de que el médico me ve, yo no mejoro, me duele muchísimo, tengo mucha presión", explicó el sevillano, en referencia al salto que protagonizaron los concursantes en el estreno, reto por el que Perla se vio obligada a abandonar al lesionarse también. Unas palabras tras las cuales El Carni aseguró no tener "nada de fuerza y abandono porque no puedo seguir", además de que "no sabía que esto era tan extremo y mi límite ya ha llegado".

"Ahora, tal y como estás, tienes que sacar el animal que llevas dentro. Ahora es cuando hay que sufrir", trató de animarlo Iantzi. "No puedo porque me duele el pecho. Estoy lesionado. Te lo juro, no puedo", insistió el sevillano, cuando Sánchez hizo referencia a sus límites. Finalmente, El Carni confirmó que abandonaba el reality y, tras despedirse con un abrazo de sus compañeros, rompió a llorar camino a la barca. "He luchado mucho por esta aventura, pero mis fuerzas se han terminado", se lamentaba el concursante, cuya marcha arrebataba la superioridad numérica a los Yocahu.