Julian Iantzi valora su papel más secundario en 'El conquistador' de TVE: "Raquel es la conocida, la top"

Por Almudena M. Lizana |

El 11 de septiembre de 2023, RTVE estrenaba 'El conquistador' en La 1, presentando así una de sus grandez bazas de la temporada. En la primera semana, el ente público emitió una doble entrega el lunes y el martes, consiguiendo un 11,9% con 1.048.000 espectadores y un 12,5% con 1.200.000 espectadores, respectivamente.

Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi en 'El conquistador'

Ya en la segunda semana, el extremo reality de supervivencia producido por RTVE y Hostoil Produkzioak (Globomedia, The Mediapro Studio). A raíz de estos datos, Julian Iantzi , presentador del programa junto a Raquel Sánchez Silva , ha reflexionado sobre las audiencias, el horario del reality y más asuntos.

"Ayer hubo programa, estuvimos por encima del 10%, hay que seguir picando piedra, ya lo dijimos desde un principio, que veníamos con mucha humildad. En la primera edición de 'El conquistador' vasco no llegamos ni a la media de la cadena, pero apostaron por el producto y se ha convertido en un fenómeno social", comentaba Iantzi en un vídeo que ha colgado en sus redes sociales.

"En el mundo de las audiencias tampoco hay que venirse muy arriba cuando las cosas van bien, tampoco hay que venirse abajo cuando las cosas van mal y cuando no van ni bien ni mal hay que seguir tranquilos, seguir trabajando y picando piedra, que es lo que vamos a hacer. Estamos enganchando a gente joven, son tres capítulos de momento y habrá más", decía, muy positivo respecto a la evolución de 'El conquistador'.

"Respecto al horario, no es cosa nuestra, la cadena es quien marca los horarios, quien pone los programas y nosotros estamos ahí donde nos encajan. Nos habían anunciado a menos cuarto y por un pequeño retraso empezó en torno a las once y termina muy tarde ¿no? Es lo que hay, nosotros ahí no podemos hacer nada", se justificaba.

¿Un papel secundario?

Julian Iantzi aprovechó el vídeo para responder a aquellos que le están pidiendo más "zascas" en 'El conquistador' de RTVE. "Luego, respecto a lo de mi papel, estáis ahí muchos con ganas de que meta zascas, de que si mi presencia, no se qué... Bueno, hay que deciros que esto no es 'El conquistador' vasco, ahí yo estaba de presentador titular, 19 años dando zascas y la gente estaba habituada, y en esta ocasión no estoy solo...", empezaba Iantzi.

"Efectivamente, Raquel Sánchez Silva es la conocida, digamos, la top, y yo estoy ahí para apoyar, para sumar en lo que se pueda. Los zascas ya irán llegando, la capacidad está ahí, otra cosa es que no la haya sacado a relucir todavía", reconocía el conductor, dejando claro que su función en el reality de La 1 es muy diferente a la que tenía en la versión vasca. Por último, Julian Iantzi ha mandado mucha suerte al debate de 'El conquistador'. "Hay que tener paciencia", terminaba.