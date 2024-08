Por Redacción |

'El diario de Jorge' dedicó su entrega del pasado jueves 8 de agosto a las historias entre hermanos. Sus últimos invitados fueron dos gemelos en donde uno de ellos quería disculparse con el otro por haber sido duro en ocasiones con el sobrepeso de su hermano. "Estaría mucho más feliz si mi hermano viniese por ahí (el gimnasio) de vez en cuando", indicaba Manu, quien trabajaba en el centro deportivo.

'El diario de Jorge'

El cordobés no tardaba en dar con la clave de sus tiranteces, y agregaba: "y me gustaría que se cuidara un poco más". El invitado aseguraba que igual le debía una disculpa: "A veces a lo mejor me paso". Al paso salía Jorge Javier Vázquez , quien lo reprendía por la actitud hacia su hermano: "Yo siempre he tenido problemas con los kilos.".

Manu no creía que la gente se diera cuenta, y el presentador saltaba: "Ya te digo yo que sí, y muchas veces esos comentarios, aunque los cojamos con una risa, muchas veces nos hacen daño. ¿Te piensas que no nos vemos a nosotros en el espejo?". Un poco cortado, el invitado comentaba que se sentía arrepentido: "No lo he hecho a sabiendas. Quizá algún comentario le ha podido hacer sentir mal".

Un striptease inesperado

Aunque Manu pensaba que Jesús, su hermano, creía haber acudido a 'El diario de Jorge' por otro tema, Jorge Javier Vázquez le revelaba que había estado escuchando toda su conversación. Al llegar, el cordobés hacía gala de su buena relación con su hermano y de su buen humor y apuntaba: "Tiene razón, pero la pregunta es: ¿si tú estás gordito eres feliz estando gordito o vas a adelgazar por la gente? Si es por salud lo entiendo, pero yo soy muy feliz como soy".

Manu señalaba que algunas veces había sido "un poco más duro de la cuenta". Su hermano se lo tomaba con humor, a lo que Manu respondía: "Sé que es muy feliz porque es un tío sin complejos". Como el tiempo del programa se acababa, Vázquez finalizaba con una apreciación: "Lo que más me gusta de esta historia es que tu hermano (Manu) es striper". "Y yo. ¿Quién te crees que lo enseñaba a bailar?", contestaba Jesús. El presentador lo animaba a que demostrara cómo bailaba y justo en ese momento se le caía la petaca, por lo que pedía parar. "Venga, corre, que está 'Tardeando'", equivocaba el catalán el nombre del programa 'TardeAR' mientras Jesús se levantaba un poco la camiseta y bailaba.