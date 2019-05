'El hormiguero' celebra su programa 2.000 con Will Smith: "Tu primera visita lo cambió todo"

En septiembre de 2006, 'El hormiguero' aterrizó en televisión como un programa dominical con Pablo Motos al frente. Un modesto inicio que, poco a poco, lo ha llevado a coronarse en muchas de sus emisiones como el formato más visto del día y gracias al cual ha alcanzado sus 2.000 programas. Con motivo de esta ocasión especial, Motos y su equipo contaron con la presencia de Will Smith, a quien fueron a visitar a Londres aprovechando su gira de cara al estreno de "Aladdín", su nueva película.

Pablo Motos y Will Smith en el programa 2.000 de 'El hormiguero'

"Nunca pensé que llegaría a los 2.000 programas, siempre pensé que me echarían antes", bromeó Pablo Motos, tras recibir a su invitado, en lo que calificó como "una noche muy especial", en la que el valenciano regaló a Will una guitarra española artesanal. Durante la entrevista, el presentador y Smith tuvieron ocasión de hablar de la película, que ambos describieron como "preciosa" o "fantástica". "Me encanta presentar una película como esta para transmitir valores tan bonitos", reconoció el estadounidense.

Además, a raíz del papel de Will como genio de la lámpara, Motos quiso conocer cuál sería su mayor deseo. "Has conseguido aparentemente todo lo que uno puede conseguir", matizó el valenciano. "Acabo de cumplir 50 y me he dado cuenta de que lo que me gustaría tener es comprensión divina, con eso puedes hacerlo todo", reconoció el intérprete, quien tuvo la oportunidad de recordar su "puenting" desde un helicóptero sobre el Gran Cañón, para celebrar su cumpleaños. "Cuando estuve colgado, fue un momento maravilloso", admitió Smith.

Una invitación muy especial

Aprovechando la ocasión, Will Smith quiso lanzar una invitación muy especial a Pablo Motos y el equipo del programa. "Quiero invitarte a los Ángeles para hacer un show de 'El Hormiguero'", anunció Smith, ante lo que el presentador no pudo disimular su alegría. "¿Ahora como puedo seguir haciendo el programa?", confesó Motos, ilusionado. "Tú eres mi genio de la lámpara. Tu primera visita lo cambió todo", admitió el presentador poco después, quien señaló que, gracias a ello, habían accedido a acudir decenas de artistas internacionales. "Después de 2000 programas, quiero que veas el efecto mariposa que hiciste", anunció Motos, antes de dar paso a un vídeo recopilatorio de los grandes invitados del programa a lo largo de trece años.

"No quería encasillarme"

Pablo Motos, Naomi Scott, Will Smith y Mena Massoud en 'El hormiguero'

Durante la entrevista, Will Smith habló de "Men in Black", uno de sus grandes éxitos de los últimos años. Un papel que, de hecho, estuvo a punto de rechazar, dado que un año antes había participado en "Independence Day". "Acababa de hacer una gran película de extraterrestres y no quería encasillarme. Me llamó Steven Spielberg y me dijo: 'no uses el cerebro para esto, usa el mío. Yo te digo que va a ser un éxito espectacular y tienes que hacer esta película'", confesó Smith, tras lo cual accedió finalmente a aceptar el papel.

'El hormiguero' también recibió la visita de Mena Massoud y Naomi Scott, protagonistas de "Aladdín", en la recta final del programa, que recibieron las alabanzas de Will Smith. "Estos dos la verdad es que han hecho un trabajo increíble en esta película. Han hecho algo que va a marcar a toda una generación", elogió el estadounidense, que confesó "haber estado con la boca abierta todo el tiempo" mientras trabajaba con ellos.