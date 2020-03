Elena duda de la orientación sexual de su cita en 'First Dates': "Pensaba que era uno de mis maricones"

Personas desconocidas deciden probar suerte en el amor en el programa de 'First Dates', a ver si el espacio es capaz de encontrarles a su alma gemela. El dating no siempre es efectivo, pero también hace pasar muy buenos ratos a aquellos que se animan a participar en él. Este ha sido el caso de Elena, quien de primeras pensaba que Cristian era homosexual por llevar "el bigotito a lo Freddie Mercury": "Al principio he dicho: ¡Coño, es uno de mis maricones! Me ha parecido un poco afeminado", confesaba la comensal.

Cristian y Elena en 'First dates'

No obstante, la joven continuó conociendo al chico y se dio cuenta de que ambos encajaban a la perfección, ya que tenían muchas cosas en común. Además, Cristian demostró ser un buen conquistador gracias a los preciosos piropos que le decía de vez en cuando durante la cena: "Tienes unos ojazos, son para entrar a vivir directamente, te lo juro. ¡Increíble!", le aseguraba mirándola fijamente.

"Me he quedado muerta. ¡Es precioso! en mi vida me habían dicho eso", confesaba Elena con una sonrisa de oreja a oreja frente a la cámara. "La gente suele ser más guarra con los piropos, me ha parecido un tipo de chico que no conozco", afirmaba totalmente encandilada con las palabras de su cita, quien no paró de decirle cosas bonitas el resto de la velada e incluso llegó a darle un beso en la mano.

La decisión final

En un momento dado, Elena acudía al baño para hablar con uno de sus amigos por teléfono y confesaba que, a pesar de estar pasándoselo genial con Cristian, no le gustaba para algo más. Sin embargo, su amigo le aconsejó que le diera una oportunidad al muchacho porque "nunca se sabe", y eso es lo que hizo la participante de 'First Dates', que continuó divirtiéndose con su cita. Finalmente, la pareja decidió seguir conociéndose fuera del programa: "Como amigos y ya vamos viendo lo que va pasando", afirmaba Elena.