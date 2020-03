Elena estalla contra Avilés en 'Supervivientes 2020': "¡No me digas que tengo el culo de Karmele Marchante!"

El surrealismo alcanza la playa de los concursantes de 'Supervivientes 2020' con el último enfrentamiento entre José Antonio Avilés y Elena Rodríguez. Su reencuentro no ha sido lo más dulce de la esperada unificación de equipos del programa y no han tardado en volver a la carga y los reproches; en esta ocasión, por el aspecto físico de ella. Los náufragos se encontraban realizando las tareas cotidianas del campamento y, como siempre, una pequeña chispa conseguía provocar un gran fuego entre ellos.

Avilés discute a gritos con Elena en 'Supervivientes 2020'

Avilés cuestionaba la decisión de Elena como cocinera pero, en cambio, solo aceptaba las explicaciones de su compañero Ferre. Un pequeño gesto que molestaba a la madre de Adara y, sin saber muy bien por qué, estallaba la guerra entre ambos. Los constantes comentarios del periodista sobre el aspecto físico de Elena han provocado que llegue a su punto máximo de cansancio. "Basta ya de que si tengo el culo aquí, que si parezco una monja...", le exigía a voces desde la arena mientras Avilés se metía en el mar.

El volumen de tan inusual discusión continuaba subiendo y Elena iba recordando otras lindezas que le había dedicado el superviviente. "¡Basta ya de decir que tengo el culo de Karmele Marchante!", exigía la corredora de triatlón. Avilés, por su parte, le acusaba de ser demagoga para desviar la atención y salía por peteneras. "No vayas por ahí", decía, "has dicho que Fani es una metemierda. Yo le digo las cosas a todo el mundo a la cara y no hago como tú, que te acercas esta semana a Barranco porque es líder y quieres protagonismo".

Ni Bernarda Alba, ni Karmele

Elena, por su parte, seguía con su indignación por los comentarios sobre su físico. "Me dices que si parezco Bernarda Alba, que si Karmele Marchante... pero, ¿tú te has mirado al espejo?", le gritaba desde la otra punta de la playa. Los Cayos Cochinos asistían atónitos a tamaño debate, en el que Avilés se definía como "gordito y muy orgulloso". Tras acusarla de "teatrera" e ir "de diva", desenterraba los fantasmas de 'GH VIP 7' en un razonamiento que sabía más a desesperación que a argumento lógico. "Tú has estado poniendo a parir al novio de tu hija, y eras tú la que le decía a Adara lo que tenía que hacer", le acusaba el periodista. "¡Se acabó!", proclamaba.