'Supervivientes 2020': Fani se desvanece por un ataque de ansiedad y es atendida por los médicos

Duros días para Fani Carbajo en 'Supervivientes 2020'. Su segunda experiencia en una isla no está resultando tan paradisíaca como la anterior y la concursante comienza a sentirse acostumbrada a estar nominada y situarse en la palestra cada semana. La tensión pasa factura y en la 'Conexión Honduras' de este domingo hemos sabido que en los últimos días ha sufrido un percance de salud.

Fani se desmaya en 'Supervivientes 2020'

Fani se encontraba pescando con sus compañeros decidida a dedicarle lo que obtuviese a su hijo por su cumpleaños. De repente, comenzaba a sentirse mal. A la joven le costaba ponerse en pie y manifestaba sus deseos de vomitar. Ayudada por Ferre y Elena Rodríguez, se ponía bajo la sombra de los árboles y trataba de tranquilizarse. La sorpresa llegaba de la mano de Jorge Pérez, que le tendía su ayuda a pesar de sus duros enfrentamientos.

El guardia civil le ayudaba a ponerse cómoda con los pies en alto y le hacía preguntas para intentar que Fani no se desmayara. "¿Cuántos años cumple tu hijo", le repetía, "no cierres los ojos", le insistía. "A pesar de todo lo que nos ha pasado no deja de ser una persona y una compañera", razonaba después. Por el contrario, José Antonio Avilés, supuesto amigo de la participante de 'La isla de las tentaciones', era el único que sorprendía al continuar con su rutina y no prestar atención al estado en el que se encontraba su compañera.

Rocío Flores pone distancia

El médico de 'Supervivientes 2020' visitaba el campamento poco después para atender a Fani, ya algo mejor. Explicándole que el susto era consecuencia de un ataque de ansiedad, le pedía que se tranquilizase para que los nervios no le volvieran a jugar una mala pasada. A la incertidumbre por medirse con Ferre y enfrentarse a la decisión del público esta semana se suma el distanciamiento de Rocío Flores, con quien había entablado una gran amistad. La nieta de "La más grande" se ha reconciliado con Jorge y ya no está todo el día con Fani. En efecto, ha presenciado cómo los compañeros hablaban mal de su supuesta amiga sin dar la cara por ella.