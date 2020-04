Elena Furiase recuerda su momento viral en 'Password' con guiño al confinamiento: "Ahora abril sí será cerral"

Cuando llega el 1 de abril, las redes sociales se inundan con un vídeo que posiblemente hemos visto todos decenas de ocasiones, el mítico "abril-cerral" que Elena Furiase protagonizó en 'Password', el exitoso formato que Luján Argüelles condujo en las tardes de Cuatro. El famoso momento que lleva siendo viral muchísimos años se produjo cuando la actriz estaba dando una pista a una joven concursante para adivinar la palabra planteada en el reto. La joven concursante debía adivinar la palabra "mayo", de forma que Furiase como pista decidió decir el mes anterior, "abril". Parecía una pista lógica y que la participante resolvería rápidamente, pero... no sucedió así.

Elena Furiase

La niña no dudó en responder "cerral", por lo que Elena Furiase, lejos de cambiar de pista insistió. "¿Abril?", dijo ella, mientras que la concursante volvió a responder "cerral". En ese momento el tiempo se terminó y a Furiase le entró un gran ataque de risa, y es que parecía no entender nada de lo que estaba sucediendo. Con una Luján Argüelles sin poder dejar de reír también, el momento rápidamente se hizo viral en Youtube y a día de hoy no hay 1 de abril en el que los memes inunden las redes sociales y es que está claro que la mejor forma de recibir a 'abril' es decir 'cerral'.

Precisamente, de ello ha hablado Elena Furiase en un directo realizado en su perfil oficial de Instagram el martes 31 de marzo. Además de charlar acerca de su carrera como actriz y también de su familia, la que fuese protagonista de 'El internado' respondió a muchos de sus seguidores que le recordaban que se acercaba el momento de "abril/cerral" y que esta vez tenía un significado especial. ¿Por qué? Pues bien, es innegable que en este abril todo iba a estar muy "cerrado" por el confinamiento en el que nos encontramos para intentar frenar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 en nuestro país. Sin duda, 'abril' y 'cerral' son inseparables en este 2020.

Cambio de postura

"Sí, efectivamente. Ahora abril será ceral, ¿qué le vamos a hacer?", afirmaba en dicho directo Furiase. Lo hacía con un mujer humor que la última vez que habló del tema. Años atrás, en un vídeo también en Instagram, la hija de Lolita Flores afirmaba: "Desde hace nueve años muchos de vosotros cuando llega este famoso mes me mencionáis en vuestros stories y os acordáis del momento. Me parece muy bien pero que si no contesto es porque hace nueve años y estoy de la coñita un poco...". Unas palabras que fueron muy criticadas por algunos de sus fans, que no entendían que Furiase se tomase así una broma en la que además ella no había sido culpaba alguna del error.