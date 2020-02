Elena y Hugo comienzan un acercamiento en 'Supervivientes 2020': "Te pareces mucho a Adara"

Los concursantes de 'Supervivientes 2020' solo llevan 3 días en la isla, pero este corto espacio de tiempo ha sido suficiente para que algunos de los concursantes con algunos asuntos pendientes del pasado tengan un acercamiento, y es lo que ha sucedido con Elena Rodríguez y Hugo Sierra.

Elena y Hugo se abrazan en 'Supervivientes 2020'

La madre y la expareja de Adara Molinero se convirtieron el pasado jueves en participantes del reality de superviviencia, y en estos días en la isla han pasado juntos el cumpleaños del hijo del participante y la ganadora de 'GH VIP 7', algo que les ha pasado factura en el terreno emocional.

Hugo: "Cierro los ojos, oigo tu voz y veo a Adara"

Gracias al consejo de José Antonio Avilés, Elena fue al santuario donde se encontraba el exnovio de su hija, que le confesó que no se había acercado a ella en este tiempo porque "te pareces a tu hija. Es como que quiero hablar pero mejor no porque huyo de la situación. Cierro los ojos, oigo tu voz y la veo a ella", a lo que Elena respondió que "a ver si en esta experiencia soy capaz de conocer más al padre de mi nieto".

Finalmente, Hugo también ha confesado que se había sentido mal porque "no me había despegado del niño más de dos días y en Madrid, que sé que estoy a una hora de mi casa. Él no se da cuenta pero yo sí", a lo que Elena finalmente dijo que "si necesitas que lo haga, cambiaré la voz", terminando su encuentro con un abrazo.

Adara responde al acercamiento

Por otro lado, una vez de vuelta al plató de Madrid, Adara ha comentado que "por un lado me gustaría que se unieran, pero sé que en cualquier momento pueden saltar las chispas", añadiendo a las palabras que ha pronunciado Hugo, sobre el no querer reencontrarse con Elena por recordarle a Adara, que "es lo que hay, me va a tener que ver de por vida. Que se vaya acostumbrando".