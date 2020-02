Rocío Carrasco sí vio la primera gala de 'Supervivientes 2020', según Belén Esteban

El pasado sábado 22 de febrero en 'Sábado deluxe' se trataron varios temas relacionados con los nuevos concursantes de 'Supervivientes 2020'. Una de ellas, Rocío Flores es hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Mientras que con su padre mantiene una excelente relación, con su madre no se habla, tal y como ambas han hecho público. En unas declaraciones efectuadas en la radio promocionando el musical sobre la vida de su madre, Rocío Carrasco comentó muy escuetamente que hay "heridas que no cierran" refiriéndose a su hija, mientras que semanas atrás, cuando los periodistas le preguntaron si vería a su hija en la tele contestó: "¿Lo echan en Netflix? Porque si no, no". Un comentario que según confirmó Antonio David después, había dolido bastante a la hija que ambos tienen en común.

Rocío Carrasco y Rocío Flores, como concursante de 'Supervivientes 2020'

Hasta ahora, esto es en lo que ella se ha pronunciado sobre la participación de Rocío Flores en el reality, pero Belén Esteban parece tener una información que añadiría algo de luz a este aspecto. "Rocío Carrasco el jueves vio la gala", fueron las palabras de la colaboradora asegurando que en este caso, Rocío Carrasco sí habría mostrado interés por la faceta televisiva de su hija. Esteban no ha querido aclarar de dónde procedía la información. "Luego te lo digo", prometía a Jorge Javier Vázquez tras interesarse por la fuente.

Otros colaboradores comentaron en ese momento afirmaciones como "es normal que la vea" o "la vio toda España". De momento la situación familiar de Rocío Flores, conocida por todos sus compañeros, ya ha traído cola en alguna que otra discusión. Las más sonadas incluso antes del comienzo del reality, en los días previos de convivencia. Cristian Suescun en un frase le hizo referencia a su madre como "tu mamá", cuando precisamente el trato entre ambas no es cariñoso. Yiya también tuvo un enfrentamiento con Rocío Flores al sugerirle estar en el programa por su familia, "yo también tengo papá y abuela" le aseguró.

La dedicatoria del salto

La joven de 23 años, antes de dirigirse a Honduras aseguró que nunca se había separado de su familia, y que se le "partía el alma" al despedirse de ellos y especialmente de su padre. Siempre hablando de la estrecha relación que tienen, antes de hacer el mítico salto desde el helicóptero en la primera Gala del reality se lo dedicó a toda su familia, "en especial a mis hermanos, a mi novio y a toda la gente que me apoya".