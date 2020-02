Aitor, hermano de Adara, habla por primera vez en 'Viva la vida': "Mi madre es una superviviente de la vida"

Con 'Supervivientes 2020' oficialmente inaugurado en la primera gala del jueves 20 de febrero, la participación de Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, ha conducido la atención de los medios hacia el ámbito familiar de la concursante. Un entorno en el que está incluido su hijo menor y hermano de Adara, Aitor, de quien la superviviente habló durante su aventura, dada la mala relación entre él y la ganadora de 'GH VIP 7', y quien ha conversado por primera vez ante las cámaras de televisión.

Aitor, hermano de Adara, durante su breve encuentro con una reportera de 'Viva la vida'

Dado el reciente "descubrimiento" de Elena durante la defensa que hizo de su hija mientras se encontraba en la casa de Guadalix de la Sierra, 'Viva la vida' decidió arrojar algo más de luz sobre la superviviente. Para ello, un equipo tuvo la oportunidad de charlar con Aitor, su hijo de 24 años de edad, quien reconoció haberse quedado "un poco loco" cuando Elena le comunicó sus intenciones de participar en 'Supervivientes', algo que ni siquiera se había llegado a imaginar.

"Me lo dijo un poco tarde", reconoció Aitor, durante el breve encuentro con la prensa, antes de afirmar que "seguro que lo va a hacer súper bien". "Ella es una superviviente de la vida y lo ha demostrado siempre", defendió el hijo de Elena, al hablar de la concursante, de la que destacó también que "es muy deportista". "No sé cómo lo va a llevar, espero que bien", confesó Aitor, cuando le preguntaron sobre cómo podría enfrentar su madre "la soledad" o las "condiciones extremas", tras lo cual concluyó el encuentro dejando en el aire su posible participación como defensor de Elena. "No lo sé. Ya veremos", respondió el hijo de la superviviente.

"Era innecesario que sacara esto"

Durante su estancia en Honduras los primeros días antes de que comenzara la aventura, Elena desveló la gran diferencia que existía entre sus dos hijos, por lo cual ambos parecía que "se repelen". "No sé si se han dado realmente cuenta del sufrimiento que yo tengo por eso", confesó la concursante, después de fantasear con la posibilidad de entrar en plató tras ser expulsada del reality y encontrarlos juntos, esperándola. Sin embargo, sus palabras no sentaron nada bien a Adara, quien nunca había nombrado a su hermano. "A ver... era un poco innecesario que sacara esto, la verdad", confesó la ganadora de 'GH VIP 7', durante su visita a 'Mujeres y hombres y viceversa', tras lo cual matizó que "tenemos peleillas, como como cualquier hermano", algo de lo que señaló que "me hace un poco de daño" a día de hoy.