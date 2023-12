Elena Rivera, una vida en 'Cuéntame': "Lo que tengo con Ricardo Gómez es mágico y nos entendemos sin mirarnos"

Por Héctor Alabadí |

Su llegada a 'Cuéntame cómo pasó' impactó tanto a Carlitos Alcántara como a los propios espectadores. De hecho, como ha ocurrido durante estos 22 años, también sentimos ese flechazo por Karina a través de la mirada del protagonista. Corría el año 2005 cuando Elena Rivera se mudó a San Genaro para convertirse en uno de los personajes más queridos de esta longeva ficción de Radiotelevisión Española y Grupo Ganga, que se despidió de la audiencia el pasado 29 de noviembre.

Ricardo Gómez y Elena Rivera

Tan solo unas horas después de la emisión del desenlace,, y que marcaría a millones de espectadores. Después de encadenar numerosos proyectos como ' La verdad ', ' Inés del alma mía ', ' Alba ' o ' Los herederos de la tierra ', Rivera cumple su palabra de formar parte del emotivo cierre definitivo de 'Cuéntame cómo pasó: "".

La intérprete de Karina Saavedra admite que este proyecto se lo "ha dado todo en lo personal y en lo profesional", y solo tiene palabras de agradecimiento. Igual que hacia su compañero y amigo Ricardo Gómez, con el que tiene algo "mágico": "Ya no es una amistad al uso, es que hay una conexión especial". "Yo sé lo que piensa Carlos Alcántara y lo que piensa Ricardo Gómez sin mirarnos", asegura.

¿Estás orgullosa con el final de 'Cuéntame cómo pasó'?

Sí, la verdad es que creo que no se ha podido hacer mejor. También te hablo de una manera personal. Al final había que estar, había que hacerlo así y es un final justo, ya no solo para los han sido siempre muy fans de la serie, sino que hace justicia a lo que tenía que ser esta serie que es historia. Como yo siempre digo, es historia de la televisión, pero es que historia de este país, historia de España. Así que muy contenta, yo creo que no se ha podido cerrar mejor.

Desde que abandonasteis la serie, tanto Ricardo Gómez como tú dejasteis claro que estaríais abiertos a regresar para el final. Pero, cuando llegó el momento de la propuesta, ¿te lo pensases mucho?

La verdad es que lo he tenido siempre claro. En cuanto tuvieron pensado cerrarlo y ocurriera la llamada iba a decir que sí, pero hablándolo entre los dos y yendo muy de la mano. Porque lo que más teníamos presente o que nos preocupaba un poco más era el cómo querían hacer la vuelta. Nosotros tuvimos un cierre tan redondo y perfecto en el 2018 que estaba ese compromiso con los fans de volver con una coherencia y la esencia que tenían los personajes. Creo que, en ese sentido, ellos también lo entendieron. La verdad es que hablar mucho con ellos ha sido muy fácil y ha fluido muy bien. Luego con Ricardo igual, hemos ido los dos de la mano, y yo siempre digo que nos fuimos de la mano y hemos vuelto igual. Los dos somos muy piña, muy de estar los dos sabiendo el camino que queríamos contar aquí, y es fácil porque al final tenemos una manera de ver la profesión. Especialmente con este proyecto tan personal para los dos, que hacía que lo tuviésemos claro. Los dos sabíamos lo que se quería hacer y lo hemos disfrutado mucho la verdad.

Cuando aceptaste este regreso, ¿era más por un compromiso profesional, como un deber con la serie, o una necesidad personal de formar parte?

No, por supuesto que para mí también es personal, no había nada de deber profesional donde parece que vas obligada. No, al revés, siento que 'Cuéntame' me lo ha dado todo en lo personal y en lo profesional, y me ha marcado. Cuando entré en 2005 marcó mi vida y me descubrió el amor por este oficio al que me dedico. Sí que había algo donde, por supuesto, de un cierre personal de un círculo definitivo. La otra vez también fue un cierre de etapa precioso y esto ya es el cierre definitivo de la serie. Creo que estábamos todos, además, en ese mismo punto. Aquello era u mar de lágrimas, con mucha emoción porque se mezclaba lo profesional de lo que estábamos contando y lo personal al mirarnos a los ojos como actores.

Carlos y Karina en el desenlace de 'Cuéntame'

Tenías claro que querías volver, pero te preocupaba más el modo. ¿Cómo debía ser para que aceptases?

Desde el principio, sí dije que era muy importante para mí que al leer el guion sintiese esa emoción de cuando me fui. Esa misma esencia del capítulo final nuestro tenía que estar ahí plasmado. Casi desde el principio ya estaba, esto fue como una cosa que se habló antes y, una vez nos llegó el guion, ya prácticamente tampoco hubo que cambiar nada. Realmente es una cosa de hablar mucho, de estar en las lecturas de guion aportando cada uno nuestra visión de los personajes, y luego lo bonito de esta serie creo que también es el cómo crece en rodaje. Los guiones son maravillosos y la base del éxito de esta serie es la historia y cómo se ha contado y escrito, pero creo que luego el plus definitivo es la complicidad que tenemos entre todos después de tantos años. Hay veces que surgen cosas que no están ni escritas, sino que te miras a los ojos y salen. Empiezas y salen cosas que son únicas, porque del amor y cariño que nos tenemos salen cosas muy bonitas.

¿Ha habido propuestas de volver o participar puntualmente en 'Cuéntame' en estos cinco años de ausencia?

Siempre han dicho que teníamos la puerta abierta. No ha habido una llamada pidiendo que volviésemos. Por lo menos, por mi parte no la ha habido. También creo que siempre ellos han respetado mucho esa decisión que tuvimos los dos hace cinco años. Se han ido alegrándose muchísimo de todo lo que hemos ido haciendo y, por suerte, cada uno hemos llevado un camino diferente, pero también muy parecido, muy en paralelo. Por suerte, no hemos pasado. Hemos tenido muchos proyectos y ellos nos han seguido con mucho cariño y orgullo, como a sus hijos. Nos han respetado mucho porque entendían que era una manera de crecer en otros ámbitos, volar y afrontar nuevos retos profesionales. En ese sentido, creo que también ellos mismos sabían que, cuando volviésemos, sería más especial. El público estaría más expectante y con ganas de vernos, haciendo que el regreso fuese ese el broche final. Y a la vista está, el resultado de la emisión del final ha sido una pasada en términos de audiencia. Estamos abrumados y muy felices.

¿Imaginabas que te iba a remover tantas cosas regresar a 'Cuéntame'? Era una etapa cerrada, pero creo que os afectó más de lo imaginado.

Total. Fíjate, si es que lo digo siempre, para nosotros, el final ya lo habíamos vivido en el 2018 con nuestro desenlace. Esta vuelta se encaraba como un regalo de poder formar parte del último capítulo de una serie que es historia de España. Para nosotros fue como un juego de niños volver a pisar estos platós, volver a grabar juntos, ver que te sigues entendiendo con una simple mirada. Eso fue precioso porque tampoco sabíamos después de cinco años cómo íbamos a funcionar trabajando. Además, sabiendo que había tanta expectación, incluso en el equipo técnico de "Ay, que ya vuelven", con este regreso. Sí sentía que había una presión ahí. La verdad es que fue muy bonito, lo disfrutamos mucho, y el último día de rodaje sí nos vinimos abajo. El director, Óscar Aibar, y el resto del equipo tenían preparadas unas palabras y unos ramos de flores. Ahí aparecieron de golpe todas las emociones y entendimos que esto ya llegaba a su fin. Hubo muchísima emoción, ya el último día fue un remate total.

Karina (Elena Rivera) y Carlos (Ricardo Gómez) en el final de 'Cuéntame'

¿Qué es para ti Ricardo Gómez?

Madre mía, vaya pregunta. Pues mira, es una persona muy importante para mí porque marcó en mi vida algo muy único. Lo que te he dicho, ya no porque la serie haya marcado, al final sé que Ricardo ha sido muy clave en lo que es también mi carrera porque hemos ido continuamente de la mano. Él no deja de ser el protagonista de la serie, pero es que creo que va más allá, ya no es una amistad al uso, es que hay algo que tenemos una conexión especial, y ocurrió desde el primer momento que nos vimos en el casting. Lo hablamos siempre, hay veces que nos pasa que, sin mirarnos, ya nos estamos incluso hablando, nos entendemos. Yo sé lo que piensa Carlos Alcántara y lo que piensa Ricardo Gómez sin mirarnos, es como algo único que no va a ocurrir nunca más en otro proyecto que encare por muy bien que me pueda llevar o pueda congeniar con alguien. Creo que lo que tenemos Ricardo y yo es mágico, único y es un gustazo poder haber vivido ya este final con él, sentir tanta conexión y que hayamos tenido esta confianza plena. Le agradezco siempre que él haya querido ir de la mano conmigo porque no deja de ser el protagonista, Carlos Alcántara, y él siempre ha tenido claro que la esencia de Carlos era Karina. Hemos ido tan de la mano que siempre se lo voy a agradecer. Yo le quiero mucho.

En cierto modo, todo esto que comentas sobre las miradas o la forma de entenderse, también se puede extrapolar al resto de compañeros porque en el final, las líneas entre ficción y realidad estaban más unidas que nunca.

Total, totalmente cierto. Fíjate, en el último capítulo nuestro esto también ocurría un poco, como que había veces que tampoco sabías si estaba hablando el actor o el personaje, pero aquí entre todos sí ocurrió. La última escena que tuvimos Carlos y yo fue la de que reúne a toda la familia y lee la carta ficticia. Pues ahí yo creo a todos nos hizo un clic porque, primero, Ricardo era su monólogo y era brutal. Ahí ya nos rompíamos todos. Y lo decía Imanol Arias: "Yo creo que aquí ya hemos empezado a ser conscientes". Nos mirábamos despidiéndonos como personas y ya mirando el plató y los decorados sabiendo que esto ya echaba la llave y apagaban las luces. Eso ha sido indescriptible, brutal, muy emocionante, y creo que traspasa la pantalla. Hay momentos de texto que es justo eso: "Yo también os he echado mucho de menos y os quiero mucho y para mí los sois todo". La familia, Karina y ellos igual. Todos los personajes al final creo que aportábamos algo ahí que ya era muy nuestro, éramos los actores.

Y al terminar esa secuencia, tuviste un detalle muy bonito con Ricardo Gómez.

El detalle que quería tener con él era porque recuerdo que me descolocó muchísimo cuando le dieron el premio en Vitoria, en 2018. Delante de todo el mundo, fue una cosa abrumadora, me lo dedicó con unas palabras preciosas. Entonces, sentía que de cara a cerrar también ya nuestra historia. Porque nos han marcado tanto Carlos y Karina, ha sido tan importante para tantísima gente que creo que es algo precioso que nos llevamos para toda la vida. Yo sentía que sí que le tenía que regalar algo a él. Pensé en hacerlo de una manera más íntima, pero dije: "Ya que tú este momento me lo hiciste tan de cara al público, pues mira, aquí también vamos a hacerlo con el equipo". Que el equipo encima, la gran mayoría, son de toda la vida y nos ha visto crecer y también se lo tomaron hasta como un momentazo que se lo llevan para toda la vida, porque todo el mundo estaba llorando. Realmente fue un detallito, le regalé una esclava con la palabra "inolvidable" porque creo que esta historia lo es, tanto para él o para mí como para todo el mundo. Creo que lo que más le emocionó fue que puse la fecha de cuando empezamos a rodar, agosto de 2005, y la del final, septiembre de 2023. De repente, ya él creo que con eso fue el remate, se rompió. Por eso digo que ese último día fue todo muy emotivo porque era nuestro último día. Creo no se lo esperaba y, con los nervios que tenía de que no me rompiese al darle el regalo, se creó algo precioso. Estaba todo el equipo llorando como una magdalena. Pero sí, la verdad, creo que debía hacerlo así.

Karina (Elena Rivera) en el final de 'Cuéntame')

Hay un momento muy especial de Karina en el final, cuando interpreta el "Cómo han pasado los años" de Rocío Dúrcal. Entiendo que este tipo de secuencias son un regalo para ti que eres actriz y cantante. Y, además, creo que tiene un significado especial para ti.

Así es. No sé qué es lo que pasó con todo este final que parecía que todo son señales. Recuerdo que, en el guion, no venía qué canción iba a ser, solo ponía que el personaje subía al escenario y cantaba. Recuerdo un mensaje que me mandó Óscar Aibar, que me dice días después: "Mira Elena, he pensado en esta canción, a ver qué te parece. No sé si la has escuchado". Claro, me dio un vuelco el corazón porque sí, para mí es superpersonal y muy importante porque es la canción les dediqué a mis abuelos en su 50º aniversario, en sus bodas de oro. Además, fue tan precioso para ellos que cada vez que celebramos cualquier cosa, un cumpleaños o lo que sea, me piden que se la vuelva a cantar: "Elena esta canción, por favor, venga cántanosla". Para ellos es precioso. Se lo dije a Óscar: "Pues siento que es un regalo y no te puedes ni imaginar lo que significa para mí. No me va a hacer falta ni ensayarla porque es que sí". Para mí es muy personal y he mantenido la sorpresa con mis abuelos y al verlo me llamaron emocionadísimos, Para mí es justo como un regalo para ellos. Están siendo días muy emotivos.

Tú también has hecho un regalo a los seguidores de la serie, y a la propia serie, con esa preciosa versión de la sintonía. ¿Cómo se te ocurre esta idea de hacerlo?

Fue de una manera bastante espontánea, no estaba pensado. Desde que era muy chiquitina, a mí me gusta mucho cantar y era algo que desde casa bromeaban: "Qué bonito sería en algún momento si pudieras cantar la cabecera". Pero claro, tampoco he aspirado a eso, para nada. Yo sabía que yo era actriz, que mi personaje era el que era, mi rol era el de ser Karina en 'Cuéntame' y nunca he pretendido para nada ser la que canta la cabecera, que para eso ya están los profesionales que ellos luego contratan y han hecho versiones impresionantes y preciosas. Pero, creo que aquí, como salían tantas emociones todos los días, sí que hubo un momento que yo dije que me haría mucha ilusión, pero no por sacarlo luego a ningún sitio ni que se viese en ningún lado, pero para quedármelo como un recuerdo personal y tenerlo en mi ordenador. A raíz de ahí, empezó un poco como a surgir: "Pero, y si de repente grabamos, mientras grabas tú la canción, y te rodamos ahí unos planitos...". Y ya fue como muy rodado, como de: "Oye, pues igual montando un vídeo y con algo así de montaje, de imágenes...". Al final ha quedado un vídeo precioso. Cuando me dijeron un poco esta idea, pues yo también me volqué y también estuve bastante encima de seleccionar las imágenes, para que también fueran momentos muy icónicos, que hicieran que la gente se quedase con el corazón encogido, que creo que es lo que ha pasado. Ya no se puede una emocionar más. Una locura, un locura.

No, ya estamos que no damos para más para tantas emociones. ¿Te han parecido suficientes siete capítulos para cerrar 'Cuéntame'? ¿Te hubiese gustado un capítulo dedicado a Karina?

No, fíjate. Cuando dejé la serie, no volví a verla, porque creo que había algo sentimental, de yo misma necesitar ese cierre. Esta temporada sí que he vuelto a retomar eso de verla, cada capítulo me he sentado delante de la televisión y he vuelto a esas citas de 'Cuéntame'. Bueno, los jueves no porque este año han sido los miércoles, pero lo he ido siguiendo. Cada capítulo, cuando terminaba, yo iba viendo que tenía el empaque que tenía que tener, que creo que no era necesario volver a mostrar 19 o 20 capítulos que eran por temporada. Ya sabíamos que era el final desde el minuto uno, cada personaje de la familia ha tenido su capítulo. Yo sé que se me considera que soy una más pero, realmente, los que son los protagonistas y la familia pues son todos ellos. Creo que sí que ha sido una manera muy inteligente de mostrar esto. Sobre todo con ese empaque que ha tenido mucha personalidad. Por lo menos, siento que no se ha buscado de manera forzada la emoción, sino que se ha mostrado en cada capítulo un poco lo que ha sido la familia, lo que es esta serie, y ya el broche final que ha sido que vuelve Carlos como herramienta de unión con toda la familia. No se ha podido hacer mejor, la verdad.

Hay una temporada que igual sí se pudo hacer mejor o no hacer, pero tú no estabas. La serie termina en 2001 pero los espectadores conocemos lo que pasa con los Alcántara en 2020 a través del salto temporal a la época del Covid. No sé si te perturba o crees que le resta fuerza al final. Por ejemplo, el hijo que esperan Karina y Carlos será Adrián Alcántara, un joven neonazi y pro Trump, que provocará su divorcio.

Cuando nos fuimos hubo algo de no estar tan conectados con esto. En ese sentido hay que respetar lo que los guionistas en ese momento hicieron, y siempre han demostrado que, después de tantos años, ahí están las audiencias, y que es impresionante. Y no es fácil irte reinventando. Es verdad que aquí lo que hemos intentado con este final nuestro es no pensar en eso. Realmente darle este final, que la gente se quede con este momento tan bonito que creo que hubo el miércoles. Sí es cierto que aquella temporada no gustó tanto a la gente por lo que se comenta, pero creo que con lo que hay que quedarse es con esto. Se ha intentado trabajar desde ahí, que no nos influyera todo lo que, en principio, contaron del 2020. Por lo que estoy viendo de la gente cómo está reaccionando y cómo tal, no hay mucha gente que esté pensando en lo que me acabas de comentar, sino que se quedan justo con este final, que creo que era lo que se necesitaba y que ha sido un regalo para ellos. Desde el minuto uno se planteó que fuera un regalo para todo el mundo, especialmente para los fans de la serie.

No sé si compartirás esta teoría. Ricardo Gómez me ha dicho que esa temporada es un universo paralelo y que Karina y Carlos nunca se separaron, tuvieron sus más y sus menos, pero siempre siguieron juntos.

Pues mira, me parece muy bien. Sí, yo también opino igual, la verdad. Sí, totalmente, si es que al final, creo que ese amor tan especial. Porque es cierto que todo el mundo dice: "Yo, si es por esta relación es por lo que creo en el amor". Pero bueno, no es tampoco un amor tan ideal, siempre han tenido muchos problemas. Pero creo que eso es lo bonito, que dentro de todos los baches, siempre triunfaba el amor. Y a la vista está de que se complementan muy bien. Lo decía Herminia: "Para ti Karina es como tu madre para tu padre, como Merche para Antonio". Yo también me quedo con eso, que al final ellos están juntos hasta el final de sus días.

Elena Rivera como Karina en 'Cuéntame'

Venga, te lo compro a ti también. El otro día hablé con Ricardo Gómez de un capítulo de hace como diez años, que iba a estar centrado en el 50 cumpleaños de Carlos, con él caracterizado con prótesis. Pero una apendicitis nos libró de eso. No sé si Karina estaba implicada en este salto temporal.

Estaba implicada, lo que yo no recuerdo muy bien es lo que se contaba. Sí que es verdad que, justo, había como actores que ya estaban escogidos para que hicieran de nosotros. Pues tanto Josete era otro actor mayor, Karina también era otra actriz... Y luego sí, se decidió que Ricardo estuviera caracterizado. Pero lo que no me acuerdo exactamente era lo que se contaba, porque como eso luego eso no vio la luz. A Ricardo le ingresaron y le operaron de apendicitis y se decidió que no se hacía. Pues bueno, había también otros factores que al final no terminaba eso de convencer. Lo obviamos y ya está. Pero es verdad, no me acordaba yo de esto.

La palabra final cada vez tiene menos valor porque ahora todo vuelve y se expande en plataformas, con secuelas, remakes, revivals, spin-offs... Si volviese 'Cuéntame' en algún momento, ¿te sentirías estafada por haber regresado para el supuesto desenlace definitivo?

No... Quiero decir, que esto al final son cosas que no dependen de mí y son factores que tú no puedes controlar. Ahora mismo, lo que ha quedado clarísimo, por parte incluso de la propia cadena a la hora de la promoción y de todo, es que esto es el final. ¿Que luego deciden volver y hacer otra? Pues bueno, pero creo para toda la gente ha sido el final. Si luego quieren volver a retomar y a seguir contando, pues ya se verá. Pero yo ya me quedo con esa satisfacción y como muy relajada de que esto ha sido ya el final definitivo. Para la gran mayoría, esto es el final. Bueno, luego habrá mucha gente muy fanática que querrá más.

Creo que hay también tanta gente no se quiere despedir del todo, por la pena que da de tantos años... Es que parece mentira, yo lo pensaba esta mañana. Realmente han sido muchos años, y ya sabes que es que tiene que haber un final, porque todo son etapas y la vida, y más en lo artístico, creo que hay que saberlo cerrar y darle un final como merece, y este lo tiene. Pero sí que es cierto que te crea esta nostalgia y parece mentira que ya no vuelvas a ver a la familia Alcántara. Creo que los fans se agarran a eso también, "Pues oye, ojalá siga". Pero creo que con el capítulo final quedó claro. Si es que ya no puede ser más rotundo ni más contundente este final tan maravilloso, y que no pudo cerrar mejor, contando cómo es la vida. Unos llegan y otros se van, y Herminia se fue, y todos juntos dedicándole esa canción final. Precioso, la verdad.

Carlos y Karina en los inicios de su relación en 'Cuéntame'

Sé que ahora no está entre tus planes y tampoco en los de Ricardo, pero igual dentro de 10-20 años se decide retomar esta serie con Carlos y Karina como los padres de familia, los sucesores de Antonio y Merche, ¿te gustaría?

Hombre, sería bonito. Pero creo que eso de volver otra vez con los mismos personajes es difícil porque ya se han contado muchas cosas de ellos. Ya se hizo cierre muy bonito en el 2018 y ahora otro, que no era fácil y han vuelto a dar otro. Me parece que sería complicado volver ahora a eso, incluso aunque pasen muchos años. Lo que sí podía ser precioso, y esto incluso lo hemos hablado alguna vez, es volver a currar juntos. Porque hay algo tan especial, hay como una química por lo que te he contado. La hubo desde el minuto uno, pero luego después han sido tantos años, de conocernos tanto y de pasar tantas horas juntos... Lo hemos vivido ahora en esta vuelta con esa mismísima conexión intacta. Eso no se trabaja, eso se tiene, y por suerte nosotros lo tenemos. Sería maravilloso volver a hacer otro trabajo con otra cosa distinta. O bueno, o no totalmente distinta pero que fuera otro proyecto. Con otros retos y otra manera de afrontar un nuevo camino, pero manteniendo esa complicidad tan única que tenemos los dos y que para trabajar es una maravilla. Es que es un disfrute absoluto.

Ojalá. Surgió esta oportunidad, pero no era el momento. Justo cuando salisteis de la serie, Grupo Ganga os ofreció a Ricardo y a ti hacer una metaserie de vosotros como actores que habíais abandonado 'Cuéntame'. ¿Cómo era aquello?

Sí, me llegó la propuesta. Pero llegó en el momento justo en el que acabábamos de terminar, no se desarrolló más ni nos contaron mucho más. Creo que había que darle un espacio. Nuestra decisión fue esa y queríamos emprender otros retos. Justo nos coincidió, yo empezaba con teatro a los días y Ricardo con "Rojo", junto a Juan Echanove. No era el momento ni tampoco y la historia creo que, a lo mejor, hubiera afectado. Tan seguido, contar algo así... No sé, creo que queda mucho más bonito que la gente se quede con la visión de lo que es la historia de Carlos y Karina y con ganas de vernos cuando hemos vuelto.

Desde tu salida de 'Cuéntame' no te ha ido nada mal: 'Inés del alma mía', 'Alba', 'Sequía', 'Los herederos de la tierra'... ¿Estás feliz en este momento profesional?

Si te digo que no estoy feliz sería una persona muy desubicada. Por supuesto que es un privilegio, el hoy en día que hay tanta gente también que está intentando entrar en la profesión y están trabajando, y yo no es que me esté quitando proyectos, pero sí que estoy en una posición muy privilegiada de si veo que no me encaja, pues ir viendo. Ir viendo el camino que más o menos creo que me gustaría llevar. Eestán viniendo cosas preciosas, lo de 'Camilo Superstar' también lo es. De repente, era un regalo para mí el hacer este guiño a mis comienzos, con Paloma San Basilio. Bueno, ¿qué me gustaría? Yo con esta pregunta siempre soy muy de "disfruta el aquí y el ahora". Me encantaría volver al teatro, creo que te recoloca en un sitio increíble y como actriz aprendes muchísimo. Hacer cine también sería maravilloso. Pero bueno, al final, hoy en día creo que todos los proyectos te pueden aportar algo y yo siempre he dicho que no me gusta mirar por encima del hombro a nada y que tiene que ser siempre algo que me remueva. Me gusta sentir esa necesidad de levantarme por la mañana e ir a rodaje o ir al teatro y que sea esa historia bonita, que me toque y que me motive para contarla. Así que, pues lo que vaya viniendo. Hay cositas que ojalá pueda ya ir contando y que podamos hablarlo próximamente otra vez, en algún momento. Pero vamos, sí, muy contenta con todo lo que ha ido viniendo una vez salí de 'Cuéntame'.

Ahora que ya has encadenado varias canciones relacionadas con 'Cuéntame'. No sé si te animarías a lanzar un single o un proyecto más musical.

Pues lo que sí me está rondando es, por lo menos, apuntarme a clases de canto. Realmente, no he dado clases. Cuando era muy chiquitina algo hice, pero ya te digo, no era muy consciente de las técnicas. Eso es algo que, de repente, sí tengo interés por disfrutarlo. Porque para mí la música es una de mis pasiones, y sé que solo con ir a clases de canto sería para mí como un juego de niños. Vamos paso por paso, porque sí que es verdad que me gustaría. Justo ahora es una época que con 'Camilo' y 'Cuéntame', tanto la cabecera como este final, ha habido algo de que estoy continuamente como muy conectada a la música. Por suerte tampoco he tenido el tiempo porque he tenido mucho trabajo como actriz, que tienes que enfocarte en eso. Pero me apetece formarme. Luego ya no sé si ya me lanzaría a sacar algo o no. Eso ya es verdad que habría que pensarlo mucho más, pero lo que es clases de canto, sí lo disfrutaría y me gustaría.

Y la última, ¿cómo vas a recordar 'Cuéntame'?

Pues con una sonrisa, con muchas emociones... Sobre todo con una sonrisa, yo creo que con la satisfacción de haber hecho muy bien el trabajo y con amor, con mucho amor. Si es que, al final, es lo que le hemos puesto a esta serie desde el principio, ya no solo ahora en este final. Creo que eso se ha visto y la gente lo ha rescatado y ha traspasado la pantalla. Es muy difícil que todo un país y muchísimas familias durante tantísimos años, que son 22, que se dice rápido, se sienten delante de la televisión. Y ahora, en estos últimos tiempos que los consumos son totalmente diferentes, pues lo que se consiguió con la emisión del final es épico.

Historia de España.

Totalmente, es que es una cosa preciosa. Creo que lo voy a recordar toda mi vida como mi escuela, que siempre lo digo, como mi columna vertebral. Siempre con una sonrisa y un agradecimiento para todo el equipo, tanto técnico como artístico. Así que feliz, la verdad. Ha sido un orgullo formar parte de algo así como 'Cuéntame', que es ya historia para siempre.