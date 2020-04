Elena Rodríguez se derrumba en 'Supervivientes' al confesar su gran complejo físico por su delgadez

Elena Rodríguez nació televisivamente hablando hace apenas unos meses, al convertirse en defensora de Adara Molinero durante su paso por 'GH VIP 7', pero es ahora cuando la estamos conociendo de verdad. Esta se ha convertido en una de las protagonistas de 'Supervivientes 2020'; primero por sus idas y venidas con Hugo Sierra, el que se fuese su yerno, y ahora por sus enfrentamientos con José Antonio Avilés. Pese a iniciar la edición siendo amigos, ambos han iniciado ahora un duro duelo en el que parece que ella lleva la delantera y es que en la gala emitida este jueves 2 de abril todos sus compañeros se posicionaron de su lado frente al colaborador de 'Viva la vida'.

Elena Rodríguez y José Antonio Avilés en 'Supervivientes'

Más allá de hacer que los concursantes eligiesen entre ambos, Jorge Javier Vázquez quiso también saber por qué a Elena Rodríguez le había molestado tanto que Avilés dijese que tiene el culo como la periodista Karmele Marchante, un insulto surrealista que el presentador se tomó a broma... pero ella no. La madre de Adara Molinero confesó entonces uno de sus grandes secretos: tiene un gran complejo por su físico. Esta explicó lo mal que lo había pasado años atrás y lo duro que estaba siendo para ella el ver como su cuerpo se volvía a transformar, esta vez en Honduras. Lo hizo totalmente rota y sin poder reprimir las lágrimas.

Con una Adara emocionada en plató viendo a su madre romperse, Elena contó que "estoy muy acomplejada con mi físico" y dejó claro que sabe que "Avilés lo dice de broma, por hacer la gracia, es un tío gracioso y lo hace por eso (...) pero a mí me afecta". Rodríguez confesó que efectivamente, "me acompleja estar tan delgada, porque lo estoy mucho" y explicó que "cuando yo era pequeña me ponía 3 y 4 pantalones a la vez, uno encima de otros, para no parecer tan delgada". Jorge Javier Vázquez reflexionó entonces con el hecho que "lo que para muchos es positivo estar delgado, para ti es un gran complejo", algo que esta efectivamente corroboró. "Me gustaría ser tan fuerte como un hombre (...) tener esa fortaleza, ese sentimiento como ellos. Por eso no me gustar estar tan extremadamente delgada".

Su última gran bronca

Antes de producirse este encuentro en La Palapa, Elena Rodríguez y Avilés protagonizaron una fuerte bronca en la playa. Ella defendió que "su única obsesión es no salir nominado y lo manipula todo para o hacerlo", mientras que su interlocutora Rocío Flores le dejaba claro que "a mí me da igual que me nomine, es que le pienso nominar yo también", sentenciaba esta. Avilés decidió no callarse ante esta conversación y rápidamente tachó a Elena de "ser una sucia y farsante" y de "no tener vergüenza ninguna". Rodríguez por su parte tampoco dudó en responder y lo hizo de una forma tajante y muy agria: "Eres una manipulador. Para mí estás muerto. Tienes que crecer mucho y tomar todavía muchos petit suise. Vete a la mierda, mala persona".