'Supervivientes 2020': Antonio Pavón, obligado a abandonar definitivamente por recomendación médica

Antonio Pavón no podrá continuar su aventura en ' Supervivientes 2020 '., tal como ha comunicado Jorge Javier Vázquez en la Gala 7 celebrada este jueves 2 de abril. "Lo primero tranquilizar a su familia porque no tiene nada grave", ha explicado el presentador. Sin embargo, ha añadido, "no es aconsejable que permanezca en el concurso".

Antonio Pavón dice adiós a 'Supervivientes'

El participante había sido evacuado el pasado domingo 29 de marzo tras lesionarse en la prueba de recompensa y llevaba unos días en observación, siguiendo las mismas condiciones de higiene y alimentación que el resto de sus compañeros. El equipo médico del programa le ha realizado las pruebas pertinentes y finalmente se ha hecho oficial. Pavón no puede seguir en la playa, a pesar de que en los últimos días había manifestado su deseo de continuar la aventura.

El pasado domingo, los servicios médicos habían sugerido que podía tratarse de una hernia, algo que todavía no ha sido confirmado por la organización. El torero se retiró muy preocupado de la prueba, como también sus compañeros, que se ofrecieron desinteresadamente a realizar las tareas de Pavón si él no podía emplearse a fondo debido a sus molestias físicas. "Nosotros le ayudaremos a hacer las cosas, no hace falta que haga tanto esfuerzo", lanzaba su compañera Ana María Aldón. Por desgracia, no podrá ser.

Triste, aunque agradecido

El malagueño visitó la Palapa para abrazar a sus compañeros, sin conocer todavía la decisión de la organización. "Quiero agradecer el gran trato que me ha dado el equipo médico y a la producción", expresó antes de escuchar a Jorge Javier Vázquez, que desde plató le trasladó la triste noticia: "Tras las las diferentes pruebas que te hemos realizado durante estos días, el equipo médico ha determinado que, teniendo en cuenta la situación extrema y los esfuerzos a los que todos los supervivientes están sometidos, no puedes continuar en el concurso", relató el presentador.

Invitado a 'Supervivientes 2021'

Pavón quiso convencer a la organización para que se replantease su continuidad. "Creo que he luchado mucho para llegar hasta aquí, el esfuerzo no puede ser en vano. He buscado leña, pescado, me merezco una oportunidad", reclamó el torero, que quería permanecer en la isla bajo su responsabilidad: "Yo decido que quiero seguir en el concurso". Todo fue en vano, pues prevaleció la prescripción médica. "No vamos a jugar con la salud, no lo hemos hecho en ninguna edición y no lo vamos a hacer en esta", recordaba Jorge Javier Vázquez que, eso sí, le trasladaba buena noticia: "La organización te invita a venir en la edición del año que viene". Él se despedía emocionado: "Esto es una experiencia increíble y lo agradezco con todo mi corazón".